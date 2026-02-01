पाकिस्तान कनेक्शन, बंदूक चलाने का शौक…राम मंदिर का मैप टेलिग्राम से भेजा, जानिए कैसे अब्दुल बना आतंकी

रहमान के बारे में सोशल मीडिया खंगालने पर पता चला कि उसे नकली बंदूक बनाने का शौक था। वह लकड़ी और लोहे से नकली बंदूकें बनाता था और सोशल मीडिया पर रील्स भी बनाता था। उसके कई इंस्टाग्राम आईडी होने की जानकारी सामने आई है। आतंक की राह पर उसके कदम बढ़ने की शुरुआत Abu_ubaida नाम से Altaf के नाम पर बनी एक आईडी से बताई जा रही है। बताया जाता है कि अचानक एक दिन उसे सलाम नाम के व्यक्ति का संदेश आया, जिसके बाद रहमान से उसकी बातचीत शुरू हुई। कथित तौर पर मैसेज करने वाले शख्स ने अपना परिचय इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान से जुड़ा बताया। इसी के प्रभाव में आकर रहमान ने पहली बार टेलीग्राम एप्लिकेशन अपने फोन में डाउनलोड किया और उसी के जरिए जानकारियों का साझा करना शुरू किया।