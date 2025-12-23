‘मोहन भागवत में दम है तो…’ हिंदूराष्ट्र बताने पर कांग्रेस नेता की चुनौती, बाबरी मस्जिद बनवाने वाले को बताया BJP की बी टीम

आपको बता दें कि रविवार को कोलकाता में आयोजित एक कर्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागत शरीक होने के लिए गए थे। वहां पर संबोधन करने के दौरान उन्होंने कहा था कि 'सूर्य का उदय पूर्व से होता है लेकिन पूर्व से कब से हो रहा है हमें नहीं पता है। तो क्या हमें उसके लिए भी संविधान की मंजूरी लेनी पड़ेगी। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मां मानता है, वो भारतीय संस्कृति की तारीफ करता है, जब तक हिन्दुस्तान की धरती पर एक भी व्यक्ति जिंदा है जो पूर्वजों को गौरव को मानता है और उसका सम्मान करता है, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ की विचारधारा है।' दौरान आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि 'अगर संसद कभी संविधान संशोधन का फैसला करती है और शब्द को जोड़ती है। अगर ऐसा होता है या नहीं होता है, तो भी ठीक है। हम शब्द की चिंता नहीं करते, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। यह सच है जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हिंदुत्व की पहचान नहीं है।'