23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘मोहन भागवत में दम है तो…’ हिंदूराष्ट्र बताने पर कांग्रेस नेता की चुनौती, बाबरी मस्जिद बनवाने वाले को बताया BJP की बी टीम

Mohan Bhagwat: मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने विरोध जताते हुए इसे संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि दम है तो ऐसा कर के दिखाएं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसके साथ ही हुमायूं कबीर को भाजपा की बी-टीम करार दिया।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

IMRAN ANSARI

Dec 23, 2025

Congress leader Udit Raj challenges Mohan Bhagwat on Hindu Rashtra

Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता नेता उदित राज ने चुनौती दी है। उन्होंने भागवत को जवाब देते हुए कहा है कि भारत कोई हिदू राष्ट्र नहीं है, ये गलत बात है। अगर उनमें हिम्मत है तो भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर के दिखाएं। उदित राज ने इस बयान को सविंधान विरोधी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर भाजपा की बी टीम हैं।

आपको बता दें कि एक नीजी समाचार एजेंसी से मुखातिब होते हुए कांग्रेस नेता नेता उदित राज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात गलत है और मोहन भागवत में दम है तो ऐसा कर के दिखाएं। उनके द्वारा दिए गए बयान पूर्ण रूप से सविंधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मालूम है कि उनके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और ही होता है। अभी तक यह बात भागवत दूसरों के कहलवाते थे, लेकिन अब वह खुद कहना शुरू कर दिए हैं। उनके द्वारा दिया गया बयान संविधान और राष्ट्र विरोधी है।

कौन हैं हुमायूं कबीर जिन्हें बताया भाजपा की B टीम

उदित राज ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम बताया है। दरअसल, हुमायूं कबीर पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी से जुड़े थे, मुर्शिदाबाद के भरतारपुर से विधायक भी हैं, लेकिन उनके ‘बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण’ प्रस्ताव पेश करने के बाद उन्हें ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को बंगाल के बेलडांगा, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे की नींव रखी। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत “कोई भी मंदिर, गिरिजाघर या मस्जिद बना सकता है”, इसलिए वे मस्जिद बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इस मस्जिद की नींव रखने के बाद पूरे देश में सियासी पारा गरम हो गया था। हुमायूं कबीर कभी बीजेपी के साथ भी रहे हैं इसलिए उदित राज उनकी डोर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं।

Mohan Bhagwat का बयान

आपको बता दें कि रविवार को कोलकाता में आयोजित एक कर्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागत शरीक होने के लिए गए थे। वहां पर संबोधन करने के दौरान उन्होंने कहा था कि 'सूर्य का उदय पूर्व से होता है लेकिन पूर्व से कब से हो रहा है हमें नहीं पता है। तो क्या हमें उसके लिए भी संविधान की मंजूरी लेनी पड़ेगी। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मां मानता है, वो भारतीय संस्कृति की तारीफ करता है, जब तक हिन्दुस्तान की धरती पर एक भी व्यक्ति जिंदा है जो पूर्वजों को गौरव को मानता है और उसका सम्मान करता है, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ की विचारधारा है।' दौरान आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि 'अगर संसद कभी संविधान संशोधन का फैसला करती है और शब्द को जोड़ती है। अगर ऐसा होता है या नहीं होता है, तो भी ठीक है। हम शब्द की चिंता नहीं करते, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। यह सच है जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हिंदुत्व की पहचान नहीं है।'

कभी भाजपा से सांसद थे कांग्रेस नेता उदित राज

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता उदित राज कभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं। वे 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की उत्तर-पश्चिम (North West Delhi) सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे और 2014 से 2019 तक लोकसभा के सदस्य रहे। बाद में 2019 में भाजपा से मतभेद बढ़ने और टिकट न मिलने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद से वे कांग्रेस के दलित नेताओं में एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं और भाजपा की नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं।

ये भी पढ़ें

अब नोटिस नहीं, एक्‍शन होगा…निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों को दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी
नई दिल्ली
Rekha government strict warning private companies and factories to curb pollution in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

political

political news

politics

Published on:

23 Dec 2025 11:43 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘मोहन भागवत में दम है तो…’ हिंदूराष्ट्र बताने पर कांग्रेस नेता की चुनौती, बाबरी मस्जिद बनवाने वाले को बताया BJP की बी टीम

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

CBI ने वकील को दिया नोटिस तो भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, जज बोले-ये आपकी अथॉरिटी नहीं

Delhi high court stays cbi notice against advocate professional duty
नई दिल्ली

नौसेना का अधिकारी बताकर मुस्लिम युवक ने महिला के साथ किया रेप, पोल खुली तो...

राष्ट्रीय

बार-बार यौन शोषण से गर्भवती हो गई 10वीं की छात्रा, तबीयत बिगड़ी तो खुला राज, परिजन हैरान

Class 10 girl student pregnant sexually assaulted outside school in Ghaziabad Crime
नई दिल्ली

सोनिया और राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में जारी किया नोटिस

Notice to Sonia and Rahul Gandhi in National Herald case
नई दिल्ली

अब नोटिस नहीं, एक्‍शन होगा…निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों को दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी

Rekha government strict warning private companies and factories to curb pollution in Delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.