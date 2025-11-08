युवक ने मामूली खर्च में घर पर बनाया एयर प्यूरीफायर; 400 से 50 पर पहुंचा AQI, खुद बताया तरीका

दिल्ली में एक युवक ने घरेलू खर्च में तैयार किया एयर प्यूरीफायर।
Delhi Air Pollution: सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली और उसके आसपास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण सबसे खराब स्थिति में पहुंच गया है। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी को पार कर गया है। इसके अलावा एनसीआर में भी यह खराब श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि दिल्ली में कुछ स्थानों पर पीएम2.5 तथा पीएम10 का स्तर अस्वस्थ से भी ऊपर यानी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में भी दर्ज हुआ है। इसके चलते आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की समस्या हो रही है। लोग घर के भीतर स्वच्छ हवा की तलाश में एयर प्यूरीफायर की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन ब्रांडेड एयर प्यूरीफायर महंगे होने के चलते ज्यादातर लोगों की पहुंच से दूर हैं।
इसी बीच दिल्ली निवासी एक युवक का कारनामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, युवक ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि उसने मात्र दो हजार रुपये के खर्च से एक शानदार एयर प्यूरीफायर बनाया है, जिसे चालू करने पर 15 मिनट के अंदर उसके घर का एक्यूआई 400 से 50 के स्तर पर पहुंच गया। यह पोस्ट Reddit पर की गई है। इसमें रेडिट यूजर ने 2,000 रुपये से भी कम खर्च से खुद एयर प्यूरीफायर तैयार करने का तरीका भी साझा किया है, जिसे अब तक हजारों लोगों ने देखा और अपनी प्रतिक्रिया दी।
रेडिट यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा "मैंने 2000 रुपये में अपना पर्सनल एयर प्यूरीफायर बनाया।" पोस्ट में रेडिट यूजर ने बताया कि घर में एयर प्यूरीफायर बनाने के लिए आसानी से उपलब्ध कलपुर्जों का उपयोग किया गया है। पोस्ट में रेडिट यूजर ने लिखा "मैंने एग्जॉस्ट फैन और HEPA फिल्टर का उपयोग करके यह एयर प्यूरीफायर बनाया और यह बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे पास मौजूद फिलिप्स वाले एयर प्यूरीफायर से भी बेहतर।" रेडिट यूजर के अनुसार, उन्होंने लगभग 750 रुपये का 150 मिमी एग्जॉस्ट फैन खरीदा, 1,000 रुपये का HEPA फिल्टर और लगभग 150 की कीमत वाली घरेलू वस्तुओं से यह सेट-अप तैयार किया। उन्होंने दावा किया कि 12 × 12 फुट के कमरे में इस DIY मशीन ने मात्र 15 मिनट में AQI 400 से घटकर लगभग 50 हो गया।
इस Reddit पोस्ट ने तेजी से नेटिजन्स का ध्यान खींचा और कुछ समय में ही वायरल हो गई। इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा "इसकी एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाओ।" वहीं दूसरे ने टिप्पणी करते हुए कहा "एयर प्यूरीफायर कोई रॉकेट साइंस नहीं हैं। ये बस फिल्टर के जरिए हवा का एक साधारण इन-आउट फ्लो है।" इसके अलावा कुछ लोग इस DIY मॉडल पर इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने इसे YouTube पर पोस्ट करने का सुझाव तक दे डाला। एक यूजर ने लिखा "दिल्ली में किसी वर्कशॉप के माध्यम से इसे साझा किया जाए। ताकि और लोग भी इसे अपना सकें। इस तरह का क्रिएटिव ह्यूम-हैक न सिर्फ कम बजट में समाधान देता दिख रहा है बल्कि हवा की गुणवत्ता की विकटता के बीच लोगों की सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाता है।"
दिल्ली-एनसीआर में पिछले तीन दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। पांच नवंबर को दिल्ली का औसत एक्यूआई करीब 370 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। वहीं बात अगर छह नवंबर की करें तो इसमें ज्यादा राहत नहीं मिली और प्रदूषण का स्तर 340 के आसपास रहा। जबकि सात नवंबर को इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला, जब एक्यूआई घटकर लगभग 230 पर पहुंचा, लेकिन यह अब भी 'खराब' श्रेणी में ही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में ठंडक बढ़ने, हवा की रफ्तार कम होने और पराली जलने की घटनाओं के कारण प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अनावश्यक बाहरी गतिविधियों से बचने, मास्क पहनने और निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील की है।
