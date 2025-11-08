युवक ने मामूली खर्च में घर पर बनाया एयर प्यूरीफायर; 400 से 50 पर पहुंचा AQI, खुद बताया तरीका

रेडिट यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा "मैंने 2000 रुपये में अपना पर्सनल एयर प्यूरीफायर बनाया।" पोस्ट में रेडिट यूजर ने बताया कि घर में एयर प्यूरीफायर बनाने के लिए आसानी से उपलब्ध कलपुर्जों का उपयोग किया गया है। पोस्ट में रेडिट यूजर ने लिखा "मैंने एग्जॉस्ट फैन और HEPA फिल्टर का उपयोग करके यह एयर प्यूरीफायर बनाया और यह बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे पास मौजूद फिलिप्स वाले एयर प्यूरीफायर से भी बेहतर।" रेडिट यूजर के अनुसार, उन्होंने लगभग 750 रुपये का 150 मिमी एग्जॉस्ट फैन खरीदा, 1,000 रुपये का HEPA फिल्टर और लगभग 150 की कीमत वाली घरेलू वस्तुओं से यह सेट-अप तैयार किया। उन्होंने दावा किया कि 12 × 12 फुट के कमरे में इस DIY मशीन ने मात्र 15 मिनट में AQI 400 से घटकर लगभग 50 हो गया।