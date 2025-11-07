आवारा कुत्तों पर फैसला सुनकर रो पड़ी सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील, बोली-ऐसे अन्याय नहीं होना चाहिए

दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ सालों से आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अस्पतालों और स्कूलों से लेकर पार्कों और रिहायशी इलाकों तक में कई दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। इससे एक ओर जहां आम जनता में डर का माहौल है, वहीं दूसरी ओर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स इसे कुत्तों के प्रति अन्याय बता रहे हैं। उनका कहना है कि कुत्तों को पकड़कर दूर भेजना या कैद करना एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के खिलाफ है और इससे उनके प्रति हिंसा बढ़ सकती है। वहीं, प्रशासनिक पक्ष का तर्क है कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और बढ़ते डॉग-बाइट केसों को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अब दोनों पक्षों के बीच संतुलन साधने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें इंसानों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकार दोनों की रक्षा की चुनौती सामने है।