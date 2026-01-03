अगला निशाना तुम्हारा परिवार…कारोबारी की SUV पर 30 गोलियां दागने के बाद मिला वॉइस नोट

दिल्ली में रियल एस्टेट कारोबारी की SUV कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग।
Delhi Crime: राष्ट्रीय राजधानी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके का है, जहां घर के बाहर खड़ी प्रॉपर्टी कारोबारी की SUV कार पर तीन हमलावरों ने 30 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यह हमला कारोबारी से 3 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के बाद किया गया। कारोबारी का कहना है कि 26 से 29 दिसंबर के बीच उसके पास अंतरराष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आ रही थीं। इसमें आरोपियों ने खुद को गैंगस्टर बताकर उससे तीन करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इसके लिए उसके व्हाट्सएप पर कई वॉइस मैसेज भी भेजे गए थे।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद प्रॉपर्टी कारोबारी को फिर से व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा है। इसमें धमकी दी गई है कि अगर रंगदारी के रुपये नहीं दिए गए तो अगला निशाना उसके परिवार को बनाया जाएगा। यह घटना शुक्रवार शाम की है। गोलीबारी की सूचना पर तुरंत दिल्ली पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान कारोबारी ने व्हाट्सएप पर मिले वॉइस मैसेज की जानकारी दी और सुरक्षा की गुहार लगाई। रियल एस्टेट कारोबारी ने पुलिस को बताया कि 26 से 29 दिसंबर के बीच उसे धमकियां मिली थीं।
गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंचे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पीड़ित कारोबारी को एक वॉइस मैसेज भी मिला, जिसमें कथित तौर पर भेजने वाले ने धमकी दी थी कि अगला निशाना उनका परिवार होगा। अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब साढे पांच बजे बेगमपुर पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। इसके बाद मौके पर बेगमपुर पुलिस को भेजा गया। इस दौरान रियल एस्टेट कारोबारी से पूछताछ में सामने आया कि एक आरोपी ने खुद को 'बड़ा गैंगस्टर' बताकर उसे कई बार फोन किया और 3 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी, लेकिन उसने उस धमकी को अनदेखा कर दिया।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि पीसीआर कॉल में बताया गया कि एक बाइक पर तीन हमलावर मौके पर पहुंचे और कारोबारी की एसयूवी कार को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मोहल्ले में फायरिंग की घटना से अफरातफरी मच गई। लोग अपने घरों के अंदर दुबक गए। हालांकि इस हमले में किसी आदमी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। जबकि सड़क पर भारी मात्रा में खाली कारतूस मिले हैं, जो हमले की पुष्टि करते हैं।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "रोहिणी इलाके में हुई फायरिंग के दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि सड़क पर मिले खाली कारतूस घटना की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा इस हमले में कारोबारी की कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर सेक्टर 24 थानाक्षेत्र के पुलिसकर्मी भी पहुंचे थे। जांच के दौरान नीली एसयूवी के आगे के शीशे पर गोलियों के निशान थे।"
