नई दिल्ली

अगला निशाना तुम्हारा परिवार…कारोबारी की SUV पर 30 गोलियां दागने के बाद मिला वॉइस नोट

Delhi Crime: उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में कारोबारी की कार पर हमलावरों ने 30 राउंड फायरिंग की। इसके बाद कारोबारी को एक वॉइस नोट भेजकर अगला निशाना उसके परिवार को बताया।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 03, 2026

Real estate businessman 3 crore ransom demand after 30 rounds fired SUV car in Delhi Crime

दिल्ली में रियल एस्टेट कारोबारी की SUV कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग।

Delhi Crime: राष्ट्रीय राजधानी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके का है, जहां घर के बाहर खड़ी प्रॉपर्टी कारोबारी की SUV कार पर तीन हमलावरों ने 30 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यह हमला कारोबारी से 3 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के बाद किया गया। कारोबारी का कहना है कि 26 से 29 दिसंबर के बीच उसके पास अंतरराष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आ रही थीं। इसमें आरोपियों ने खुद को गैंगस्टर बताकर उससे तीन करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इसके लिए उसके व्हाट्सएप पर कई वॉइस मैसेज भी भेजे गए थे।

अगला निशाना परिवार को बनाने की धमकी

दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद प्रॉपर्टी कारोबारी को फिर से व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा है। इसमें धमकी दी गई है कि अगर रंगदारी के रुपये नहीं दिए गए तो अगला निशाना उसके परिवार को बनाया जाएगा। यह घटना शुक्रवार शाम की है। गोलीबारी की सूचना पर तुरंत दिल्ली पुलिस की टीम घटनास्‍थल पर पहुंची। इस दौरान कारोबारी ने व्हाट्सएप पर मिले वॉइस मैसेज की जानकारी दी और सुरक्षा की गुहार लगाई। रियल एस्टेट कारोबारी ने पुलिस को बताया कि 26 से 29 दिसंबर के बीच उसे धमकियां मिली थीं।

गैंगस्टर बनकर मांगी तीन करोड़ की फिरौती

गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंचे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पीड़ित कारोबारी को एक वॉइस मैसेज भी मिला, जिसमें कथित तौर पर भेजने वाले ने धमकी दी थी कि अगला निशाना उनका परिवार होगा। अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब साढे पांच बजे बेगमपुर पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। इसके बाद मौके पर बेगमपुर पुलिस को भेजा गया। इस दौरान रियल एस्टेट कारोबारी से पूछताछ में सामने आया कि एक आरोपी ने खुद को 'बड़ा गैंगस्टर' बताकर उसे कई बार फोन किया और 3 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी, लेकिन उसने उस धमकी को अनदेखा कर दिया।

एक बाइक पर आए तीन हमलावर

पुलिस सूत्रों का कहना है कि पीसीआर कॉल में बताया गया कि एक बाइक पर तीन हमलावर मौके पर पहुंचे और कारोबारी की एसयूवी कार को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मोहल्ले में फायरिंग की घटना से अफरातफरी मच गई। लोग अपने घरों के अंदर दुबक गए। हालांकि इस हमले में किसी आदमी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। जबकि सड़क पर भारी मात्रा में खाली कारतूस मिले हैं, जो हमले की पुष्टि करते हैं।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "रोहिणी इलाके में हुई फायरिंग के दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि सड़क पर मिले खाली कारतूस घटना की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा इस हमले में कारोबारी की कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर सेक्टर 24 थानाक्षेत्र के पुलिसकर्मी भी पहुंचे थे। जांच के दौरान नीली एसयूवी के आगे के शीशे पर गोलियों के निशान थे।"

पैसा दो, वरना तुम्हारा घर गिरा देंगे…दिल्ली में एमसीडी के जेई समेत तीन पर गिरी गाज
नई दिल्ली
MCD junior engineer and two others convicts Delhi court in CBI bribery case

अब दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा, श्रेजल ने परिवार की विरासत बढ़ाकर रचा इतिहास

Delhi University student Shrejal Guleria becomes Flying Officer
नई दिल्ली

अवैध संबंधों में रोड़ा नाबालिग संग सरेराह हैवानियत, बचाने पहुंची मां पर भी हमला, प्रेमी की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा

delhi minor murder sultanpuri knife attack due to illegal relationship
नई दिल्ली

महाराष्ट्र में 68 उम्‍मीदवारों के सामने प्रतिद्वंद्वी नहीं, चुनाव आयोग ने जांच बैठाई, नतीजों पर लगी ब्रेक

maharashtra civic poll
नई दिल्ली

फ्री इलाज के लिए मना किया तो होगी कर्रवाई, रेखा गुप्ता सरकार में दिल्लीवासियों के लिए राहत…EWS में बड़ा बदलाव

Rekha Gupta Government new rule regarding health in Delhi
नई दिल्ली

किसी की आवाज और नाम का इस्तेमाल गलत…आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला

Pawan Kalyan personality rights case delhi high court issued John Doe order
नई दिल्ली
