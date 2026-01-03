अगला निशाना तुम्हारा परिवार…कारोबारी की SUV पर 30 गोलियां दागने के बाद मिला वॉइस नोट

गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंचे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पीड़ित कारोबारी को एक वॉइस मैसेज भी मिला, जिसमें कथित तौर पर भेजने वाले ने धमकी दी थी कि अगला निशाना उनका परिवार होगा। अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब साढे पांच बजे बेगमपुर पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। इसके बाद मौके पर बेगमपुर पुलिस को भेजा गया। इस दौरान रियल एस्टेट कारोबारी से पूछताछ में सामने आया कि एक आरोपी ने खुद को 'बड़ा गैंगस्टर' बताकर उसे कई बार फोन किया और 3 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी, लेकिन उसने उस धमकी को अनदेखा कर दिया।