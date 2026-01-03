महाराष्ट्र चुनाव में निर्विरोध के जो समीकरण बन रहे हैं उनमें कल्याण-डोम्बिवली नगर निगम ( केडीएमसी ) में सबसे अधिक उम्मीदवार निर्विरोध घोषित हो सकते हैं। यहां इनकी संखया 22 है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र च्वाहाण का गृह नगर है। जल संसाधन मंत्री गिरि महाजन के गृह जिले जलगांव से भी चुनाव मैदान में 12 उम्मीदवार हैं। केडीएमसी में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन है। इस गठबंधन की 122 सीटें हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 122 सीटों में से भाजपा के 15 और शिवसेना के सात ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं मिल रहा। इनके आलावा जो आंकड़े हैं वो उनके अनुसार पनवेल नगर निगम की 78 सीटों ऐसी हैं जहां भाजपा और शिवसेना संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही हैं। यहां भी कांग्रेस, पीडब्ल्यूपी और शिवसेना के उम्मीदवारों की ओर से नामांकन वापस लेने के बाद यहां भी भाजपा के छह उम्मीदवारों के सामने कोई उम्मीदवार नहीं है।