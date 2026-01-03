3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

महाराष्ट्र में 68 उम्‍मीदवारों के सामने प्रतिद्वंद्वी नहीं, चुनाव आयोग ने जांच बैठाई, नतीजों पर लगी ब्रेक

Election महाराष्ट्र में सत्ता दल के सामने कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस किए तो विपक्ष ने आरोप लगा दिए। अब आयोग ने जांच बैठा दी है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 03, 2026

maharashtra civic poll

महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर चल रही खुशी और आरोप प्रत्यारोप का प्रतीकात्मक फोटो

Election : महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव के नतीजों आने अभी शेष हैं लेकिन नतीजों से पहले जो समीकरण बन गए हैं उन्हे देखकर विपक्ष ने सत्ता पार्टी पर आरोप लगा दिए हैं। यहां नतीजों से पहले ही समीकरण इस तरह से बन रहा है कि महायुति गठबंधन की तीन प्रमुख सत्ताधारी पार्टियों के 68 उम्मीदवार 29 नगर निगमों की महत्वपूर्ण सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। इतना ही नहीं मालेगांव से भी इस्लाम पार्टी के एक उम्मीदवार के निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद है ऐसे में यह यह आकड़ा बढ़कर 69 तक जा सकता है। यहां कुल 2,869 सीटों पर चुनाव है। इनमें से 44 भाजपा उम्मीदवार, 22 शिवसेना के उम्मीदवार और एनसीपी के दो उम्मीदवारों के साथ मालेगांव से इस्लाम पार्टी के एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके समीकरण निर्विरोध चुने जाने के बन गए हैं। शुक्रवार को यहां नामांकन वापसी की अंतिम तारीख थी। शाम तक वापसी हुए नामांकन के बाद यह समीकरण बने।

विपक्षी दलों का आरोप सत्ताधारी दलों ने कर दिया खेल

69 सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के समीकरण बनने के बाद विरोधी दलों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। विरोधी दलों ने साफ शब्दों में आरोप लगाया है कि सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी ने इन सीटों पर खेल कर दिया है। आशंका जताई कि या तो प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को डरा-धमकाकर उन्हें चुनाव से हटने के लिए मजबूर किया गया या फिर नामांकन वापसी के अंतिम दिन प्रलोभन देकर नामांकन वापसी कराए गए। इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध समीकरण बनने और विरोधी दलों के आरोपों को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल इन सभी सीटों पर नतीजों की घोषणा पर रोक लगाते हुए जांच बैठा दी है। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों से कहा है कि इस पूरे मामले की आरोपों के आधार पर जांच की जाए और जांच पूरी होने तक इन सीटों पर नतीजों की घोषणा बर ब्रेक लगा दी जाए।

इन सीटों पर बन रहे निर्विरोध समीकरण

महाराष्ट्र चुनाव में निर्विरोध के जो समीकरण बन रहे हैं उनमें कल्याण-डोम्बिवली नगर निगम ( केडीएमसी ) में सबसे अधिक उम्मीदवार निर्विरोध घोषित हो सकते हैं। यहां इनकी संखया 22 है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र च्वाहाण का गृह नगर है। जल संसाधन मंत्री गिरि महाजन के गृह जिले जलगांव से भी चुनाव मैदान में 12 उम्मीदवार हैं। केडीएमसी में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन है। इस गठबंधन की 122 सीटें हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 122 सीटों में से भाजपा के 15 और शिवसेना के सात ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं मिल रहा। इनके आलावा जो आंकड़े हैं वो उनके अनुसार पनवेल नगर निगम की 78 सीटों ऐसी हैं जहां भाजपा और शिवसेना संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही हैं। यहां भी कांग्रेस, पीडब्ल्यूपी और शिवसेना के उम्मीदवारों की ओर से नामांकन वापस लेने के बाद यहां भी भाजपा के छह उम्मीदवारों के सामने कोई उम्मीदवार नहीं है।

ये हैं आरोप प्रत्यारोप ( Election )

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्ष वर्धन सकपाल आरोप लगा रहे हैं कि इस चुनाव में सत्ताधारी दलों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। यह भी कहा कि चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में संपन्न होने की उम्मीद थी लेकिन चारों ओर से शिकायतें मिल रही हैं। उधर भाजपा के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की वजह यह है कि उन्हे अपनी हार का एहसास हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने नामांकन वापस किए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष बौखला गया है निर्विरोध चुनाव होना हमारी सरकार की लोकप्रियता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं "उच्च स्तरीय चुनावों में ऐसा संभव नहीं है, जब हर किसी के पास कुप्रथा को उजागर करने के सभी साधन मौजूद हैं। ये आरोप उनके खराब प्रदर्शन को छुपाने के लिए लगाए गए हैं।"

चुनाव आयोग ने बैठाई जांच

इस बीच, एसईसी ने तीन राज्य प्राधिकरणों के जरिए से इस मामले की जांच कराने की घोषणा कर दी है। एसईसी के एक अधिकारी ने मीडिया में दिए बयान में कहा है कि "यह सच है कि निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों की संख्या अभूतपूर्व है। इन वार्डों के संबंध में रिटर्निंग अधिकारियों, नगर आयुक्तों और पुलिस आयुक्तों से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। यह जांच की जा रही है कि क्या जबरदस्ती की गई थी या नाम वापस लेने के लिए किसी को कोई प्रलोभन दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Election

Updated on:

03 Jan 2026 12:43 pm

Published on:

03 Jan 2026 12:40 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / महाराष्ट्र में 68 उम्‍मीदवारों के सामने प्रतिद्वंद्वी नहीं, चुनाव आयोग ने जांच बैठाई, नतीजों पर लगी ब्रेक

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा, श्रेजल ने परिवार की विरासत बढ़ाकर रचा इतिहास

Delhi University student Shrejal Guleria becomes Flying Officer
नई दिल्ली

अगला निशाना तुम्हारा परिवार…कारोबारी की SUV पर 30 गोलियां दागने के बाद मिला वॉइस नोट

Real estate businessman 3 crore ransom demand after 30 rounds fired SUV car in Delhi Crime
नई दिल्ली

अवैध संबंधों में रोड़ा नाबालिग संग सरेराह हैवानियत, बचाने पहुंची मां पर भी हमला, प्रेमी की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा

delhi minor murder sultanpuri knife attack due to illegal relationship
नई दिल्ली

फ्री इलाज के लिए मना किया तो होगी कर्रवाई, रेखा गुप्ता सरकार में दिल्लीवासियों के लिए राहत…EWS में बड़ा बदलाव

Rekha Gupta Government new rule regarding health in Delhi
नई दिल्ली

किसी की आवाज और नाम का इस्तेमाल गलत…आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला

Pawan Kalyan personality rights case delhi high court issued John Doe order
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.