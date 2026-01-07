महाराष्ट्र में BJP-कांग्रेस गठबंधन पर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले-एकनाथ शिंदे को हराने के लिए किस हद तक…

अंबरनाथ नगर परिषद के हालिया चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी ने अपनी राजनीति बदली और चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने गुट विरोधी पार्टी और अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ मिलकर “अंबरनाथ विकास अघाड़ी” नाम से नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का उद्देश्य सीधे-सीधे बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना को सत्ता से बाहर करने के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में भी बीजेपी ने अलग रास्ता अपनाते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुश नहीं दिखे। उन्होंने इसे पार्टी के अनुशासन के खिलाफ बताया और यह भी कहा कि इन स्थानीय गठबंधनों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी नहीं मिली है।