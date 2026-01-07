महाराष्ट्र में BJP-कांग्रेस गठबंधन पर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले-एकनाथ शिंदे को हराने के लिए किस हद तक…

महाराष्ट्र में BJP और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर केजरीवाल ने किया हमला
BJP Congress alliance: महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा गठबंधन देखने को मिला है, जिसने सभी को चौंका दिया है। महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे पार्टियों के बीच संबंधों में बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में वहां कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में हाथ मिला लिया है और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी हाथ मिलाया है। यह गठबंधन चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इन पार्टियों के बीच हमेशा से तीखी बयानबाजी ही देखने को मिली है। इस गठबंधन पर केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र में हुए इस बेमेल गठबंधन को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपने ही सहयोगी दल को हराने के लिए बीजेपी ने अपने गुट विरोधी पार्टी से हाथ मिला लिए हैं। उन्होंने बड़ी हैरानी जताते हुए कहा कि आखिर यह समझना मुश्किल है कि महाराष्ट्र में राजनीति किस दिशा में जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने इस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बीजेपी और कांग्रेस छुप-छुप कर एक-दूसरे से प्रेमी-प्रेमिका की तरह मिलते थे, लेकिन अब उनका रिश्ता सार्वजनिक हो गया है। साथ ही उन्होंने इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा बताया।
अंबरनाथ नगर परिषद के हालिया चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी ने अपनी राजनीति बदली और चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने गुट विरोधी पार्टी और अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ मिलकर “अंबरनाथ विकास अघाड़ी” नाम से नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का उद्देश्य सीधे-सीधे बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना को सत्ता से बाहर करने के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में भी बीजेपी ने अलग रास्ता अपनाते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुश नहीं दिखे। उन्होंने इसे पार्टी के अनुशासन के खिलाफ बताया और यह भी कहा कि इन स्थानीय गठबंधनों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी नहीं मिली है।
