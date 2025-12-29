महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर! कांग्रेस ने धुर-विरोधी पार्टी से मिलाया हाथ, आखिर ऐसी क्या मजबूरी?

इस गठबंधन की जब घोषणा की गई, उस समय प्रकाश आंबेडकर वहां मौजूद नहीं थे और अब उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पार्टी की ओर से बताया गया है कि प्रकाश आंबेडकर कोल्हापुर में पहले से निर्धारित कार्यक्रम में होने की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विशेषज्ञ उनकी राजनीतिक स्ट्रैटिजी को देेख रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी राजनीति हमेशा से स्वतंत्र रही है और उनके निर्णयों को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और औरंगाबाद सीट पर जीत भी हासिल की, लेकिन बाद में दोनों दलों के बीच मतभेद हो गए और गठबंधन टूट गया। इसके बाद कभी शिवसेना से नजदीकी बढ़ी, तो कभी कांग्रेस से बातचीत हुई, लेकिन कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाया।