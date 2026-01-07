तीन हजार नहीं दिए तो प्रेमी के सामने प्राइवेट पार्ट दबाकर पति को मार डाला

रामकिशन मूल रूप से ककाना का रहने वाला था। इन दिनों वह सोनीपत को कोट मोहल्ला में रहता था और आशीर्वाद गार्डन में चौकीदारी करता था। रामकिशन के तीन बच्चे हैं और माता-पिता भी साथ ही रहते थे। इसकी पत्नी सरिता ने रामकिशन की हत्या करने की साजिश रची। अपने प्रेमी सत्यपाल को सरिता ने बताया कि ड्यूटी से आने के बाद उसका पति गहरी नींद में होता है। वही सही समय होगा जब उसे ठिकाने लगाया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी पत्नी सरिता ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि लंबी ड्यूटी करने के बाद पति रामकिशन घर पर आकर सो गया था। इसी दौरान मौका देखकर उसने प्रेमी सत्यपाल को घर बुला लिया। इसके बाद प्रेमी ने रामकिशन के मुंह पर तकिया रखकर दबा दिया और सरिता ने इसी दौरान पति के प्राइवेट दबा दिए।