तीन हजार नहीं दिए तो प्रेमी के सामने प्राइवेट पार्ट दबाकर पति को मार डाला

प्रतीकात्मक फोटो
Crime सोनीपत से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां शॉपिंग के लिए तीन हजार रुपये नहीं देने पर पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्यारोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में इसने बताया कि वह पति की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी। इसलिए प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और सोते समय उसे मौत के उतार दिया।
रामकिशन मूल रूप से ककाना का रहने वाला था। इन दिनों वह सोनीपत को कोट मोहल्ला में रहता था और आशीर्वाद गार्डन में चौकीदारी करता था। रामकिशन के तीन बच्चे हैं और माता-पिता भी साथ ही रहते थे। इसकी पत्नी सरिता ने रामकिशन की हत्या करने की साजिश रची। अपने प्रेमी सत्यपाल को सरिता ने बताया कि ड्यूटी से आने के बाद उसका पति गहरी नींद में होता है। वही सही समय होगा जब उसे ठिकाने लगाया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी पत्नी सरिता ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि लंबी ड्यूटी करने के बाद पति रामकिशन घर पर आकर सो गया था। इसी दौरान मौका देखकर उसने प्रेमी सत्यपाल को घर बुला लिया। इसके बाद प्रेमी ने रामकिशन के मुंह पर तकिया रखकर दबा दिया और सरिता ने इसी दौरान पति के प्राइवेट दबा दिए।
इस तरह दम घुटने और प्राइवेट पाेर्ट को दबा देने से रामकिशन की मौत हो गई। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात यह है कि हत्या के बाद पत्नी ने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो। पति के मृत शरीर को चादर ओढ़ा दी और सुबह अपने दो बच्चों को लेकर निकल गई। सास-ससुर से बोल दिया कि आज रामकिशन देर से उठेंगे। तीसरा लड़का जब पिता को जगाने पहुंचा तो कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद परिवार वालो को रामकिशन की मौत का पता चला। पुलिस ने छानबीन की तो पास में तकिया रखा हुआ मिला और प्राइवेट पार्ट पर चोट और सूजन के निशान मिले। इससे शक हो गया मामला कुछ और है।
पुलिस की आगे की छानबीन और पड़ताल में पता चला कि मंगलवार को पत्नी ने सरिता ने शॉपिंग करने के लिए तीन हजार रुपये की मांग की थी लेकिन रामकिशन ने पैसे देने से इंकार कर दिया था। उसने कह दिया उसके पास इतने पैसे नहीं है। दोनों इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था। परिवार वालों ने बताया कि खर्चें को लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद रहता था। इसी विवाद में सरिता ने अपने प्रेमी सत्यापाल के साथ मिलकर रामकिशन को मार डाला।
रामकिशन और सत्यपाल की जेल में दोस्ती हुई थी। जेल में दोनों मिले और जमानत मिलने के बाद सत्यपाल का रामकिशन के घर आना-जाना हो गया। इसी बीच सत्यपाल और रामकिशन की पत्नी के बीच संबंध बन गए। रामकिशन को भी इस बात का अहसास हो गया था और वह सत्यपाल को पसंद नहीं करता था। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच विवाद होने लगे थे।
