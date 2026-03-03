डर के साए में बेटी… धमाके से छत का प्लास्टर गिरा, ईरान में फंसी MBBS छात्रा के पिता ने बयां किया दर्द

Iran-Israel War: ईरान-इजराइल के बीच शुरू हुई यह जंग अब पूरे खाड़ी देशों को अपने चपेट में ले लिया है। इस युद्ध में अपना सर्वोच्च नेता खोने वाला ईरान इजराइल के साथ अमेरिकी ठिकानों पर जमकर बमबारी कर रहा है। इन सब के बीच भारतीय लोग भी वहां पर खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। सुरक्षा कारणों से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो भारतीय जहां पर है वहीं पर फंसा हुआ है। इसी दौरान ईरान में फंसी एक एमबीबीएस की छात्रा के पिता का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि उनकी बेटी ईरान में है और वह बम के धमाकों की वजह से सो नहीं पा रही है। दूसरे देश की धरती पर वह बेहद डरी हुई है। छात्रा की चिंता जताते हुए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को कैसे भी करके भारत वापस लाया जाए।