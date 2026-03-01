‘खामेनेई की हत्या…अमेरिका की दादागिरी’, दिल्ली में AIIA के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने की वर्ल्ड कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग

दिल्ली के ईरान कल्चरल सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते नजर आए, जबकि राजधानी समेत अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किए गए। इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली स्थित शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तकवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां ताकत के बल पर सरकारों और नेतृत्व को खत्म करने की सोच वैश्विक अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने चिंता जताई कि यदि किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को बमबारी के जरिए निशाना बनाए जाने को सामान्य मान लिया गया, तो यह पूरी दुनिया के लिए गंभीर और भयावह संदेश होगा। उनका कहना था कि आज एक देश और कल दूसरा। इस तरह की मानसिकता अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करती है और शांति के दावों पर गहरे सवाल खड़े करती है।