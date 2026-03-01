‘आज ईरान, कल तुर्की फिर सऊदी अरब…’, अली खामेनेई की मौत पर दिल्ली के शिया इमाम ने दी चेतावनी

मीडिया से बातचीत में मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तकवी ने चिंता जताते हुए कहा कि आज निशाने पर ईरान है, कल तुर्की और उसके बाद सऊदी अरब-यानी यह सिलसिला किसी पर भी आ सकता है और यही संदेश दुनिया को दिया जा रहा है। खामेनेई की मौत की खबर पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में देशों की संप्रभुता का महत्व खत्म होता दिख रहा है; ताकतवर देश जिसे चाहें जिंदा रखें और जिसे चाहें मिटा दें। आज की वैश्विक राजनीति में यह धारणा खतरनाक रूप ले रही है, खासकर जब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्ति पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हों।