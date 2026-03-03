जैकेट पर 600 कर्मचारियों की फोटो, NSE की लिस्टिंग के मौके पर पहना ऐसा सूट… फाउंडर को लोगों ने जमकर सराहा

Mumbai News:मुंबई स्थित एक स्टार्टअप के संस्थापक ने अपनी अनोखी पहल से इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच लिया। क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप जैन ने कंपनी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) में लिस्टिंग के मौके पर ऐसा कदम उठाया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कुलदीप जैन ने पारंपरिक सूट पहनकर अकेले मंच पर जाने के बजाय एक खास जैकेट पहनना चुना, जिस पर कंपनी के सभी 600 कर्मचारियों की तस्वीरें छपी थीं। इस प्रतीकात्मक अंदाज में उन्होंने यह संदेश दिया कि यह उपलब्धि सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी टीम की है।