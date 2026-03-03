मुंबई से अरब सागर तक कचरे की नदी! समुद्र में हर साल गिर रहा 5 मिलियन किलो प्लास्टिक, रिपोर्ट ने खोली आंखें

अध्ययन के मुताबिक, ठाणे क्रीक, मालाड क्रीक और वसई क्रीक प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत हैं। TOC के संस्थापक Boyan Slat ने कहा कि नालों के जरिए बहता कचरा समुद्र, मैंग्रोव, तटरेखाओं और समुद्र तटों तक पहुंच रहा है। इसका असर करीब 220 किलोमीटर की तटरेखा, 152 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र, 107 संरक्षित प्रजातियों और लगभग 19 लाख लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है, जो तटीय और समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं।