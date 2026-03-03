ध्रुव राठी मिसाइल हमले में बाल-बाल बचे, पोस्ट में लिखा- उड़ान भरने के करीब 2 से 3 घंटे बाद…

Dhruv Rathee narrowly escapes from Dubai airport: मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े महायुद्ध शुरू हो चुका है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। कई बड़े-बड़े सितारे यूएई और दुबई में फंसे हुए हैं। ऐसे में एक खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी और उनके परिवार के लिए आज की सुबह मानो किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। ध्रुव राठी ने खुद बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन देखते ही देखते 'वॉर जोन' में तब्दील हो गया और वह मिसाइल हमले में बाल-बाल बचे।