CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिनाई गलतियां, सीबीआई के शिकंजे से केजरीवाल और सिसोदिया को नहीं मिलेगी राहत!

सीबीआई ने अपनी अपील में तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश जीतेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान तथ्यों का गहन परीक्षण किए बिना ही फैसले में ऐसे निष्कर्ष दे दिए, जो एक तरह से ‘मिनी ट्रायल’ जैसे हैं। एजेंसी का कहना है कि अदालत ने उसके पेश किए गए सबूतों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया और अभियोजन की दलीलों को आंशिक रूप से देखते हुए पूरे कथित षड्यंत्र की कड़ी को नजरअंदाज कर दिया। मामला वर्ष 2021-22 की दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। सीबीआई का आरोप है कि नीति तैयार करते समय जानबूझकर ऐसे प्रावधान शामिल किए गए, जिनसे कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचा और इसके एवज में कथित तौर पर आर्थिक लेन-देन हुआ।