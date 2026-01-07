दिल्ली में डबल मर्डर का खुलासा; केयरटेकर ने ही लूट के लिए ले ली दो लोगों की जान, वारदात की प्लानिंग देख पुलिस भी हैरान

3 और 4 जनवरी की रात को लगभग 12:30 बजे दिल्ली के एम.एस. पार्क थाने में एक पीसीआर कॉल आई।कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसके माता-पिता घर के अंदर बेहाश पड़े हैं। साथ ही उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसेक पिता के सिर पर गहरी चोट का निसान है और पड़ोसियों के अनुसार दोनों की मौत हो चुकी है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को घर के बाहर वाले कमरे में 65 साल के परवेश बंसल बिस्तर पर पड़े मिले और अंदर वाले कमरे में उनके 71 साल के पति वीरेंद्र कुमार बेहोशी की हालत में मिले। दोनों के चेहरे और आंख के पास चोट के निशान थे और साथ ही मुंह और नाक से खून निकल रहा था। पुलिस ने तुरंत उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मर्डर का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।