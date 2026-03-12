सामाजिक योजनाएं, कर्ज और बढ़ता खर्च बना चुनौती

रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर दबाव बना हुआ है। राज्य में बढ़ता राजकोषीय घाटा, अधिक कर्ज और विकास कार्योंं के लिए सीमित वित्तीय गुंजाइश प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य का कुल खर्च करीब 39 फीसदी बढ़ा है और पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई है। हालांकि बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे तय खर्चों में जाने से खर्च की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों का लगभग 62 प्रतिशत हिस्सा ऐसे ही खर्चों में चला गया। राजस्व के मोर्चे पर राज्य के अपने कर संग्रह में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन इसकी रफ्तार कई बड़े राज्यों से धीमी रही। साथ ही कुल उधारी का 87 फीसदी से अधिक हिस्सा पुराने कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। वहीं कच्चे तेल की रॉयल्टी घटने से गैर-कर राजस्व में भी गिरावट आई है।