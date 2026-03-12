Himachal Politics: बीजेपी छोड़ने वाले राम लाल मार्कंडेय ने विधानसभा चुनाव से पहले नया दांव, तीसरा मोर्चा बनाने का किया ऐलान

Himachal Politics: हिमाचल प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी छोड़ने वाले राम लाल मार्कंडेय ने तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य की जनता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से नाखुश है, इसलिए एक नए राजनीतिक विकल्प की ज़रूरत महसूस की जा रही है।