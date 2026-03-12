Crime File: गर्लफ्रेंड के घर था गैंगस्टर, बाहर दाऊद ने डाल रखा था घेरा, निकलते ही शरीर में धंसा दीं 32 गोलियां

आमिर जद्दा जेल में बंद था। दाऊद ने 50 हजार रुपये में एक भाड़े का हत्यारा तय किया। वह डेविड परदेसी नाम का एक बेरोजगार युवक था। उन दिनों 500 से 5000 रुपये में आराम से सुपारी किलर मिल जाते थे, लेकिन दाऊद ने डेविड को 50 हजार दिए। उसे अपने घर पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। 6 सितंबर को जब आमिर को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया, डेविड ने एकदम करीब से गोली मार कर उसकी हत्या कर दी।