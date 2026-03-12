लोकमान्य तिलक के परपोते ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, कहा- संकीर्ण सोच के कारण काम करना मुश्किल

अपने भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर रोहित तिलक ने संकेत दिए हैं कि वे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने उन्हें राज्यसभा की उम्मीदवारी देने पर भी विचार किया था। हालांकि उस समय महाविकास आघाड़ी (MVA) की ओर से शरद पवार का नाम सामने आने के कारण उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना उचित नहीं समझा।