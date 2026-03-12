Breaking: बजट सत्र के बीच विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता

विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी (Photo: IANS/File)
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई स्थित महाराष्ट्र विधान भवन को एक अज्ञात ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा संदेश ऐसे समय में आया है जब राज्य विधानसभा में बजट सत्र (Budget Session) चल रहा है। ईमेल मिलने के तुरंत बाद प्रशासन और सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इमारत को खाली करा लिया गया है और तलाशी अभियान चलाया गया है।
धमकी की सूचना मिलते ही मुम्बई पुलिस की भारी टुकड़ी, बम शोधक एवं निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वायड विधान भवन पहुँच गए हैं। पूरी इमारत को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सुरक्षाकर्मी चप्पे-चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ईमेल के आईपी एड्रेस (IP Address) को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह धमकी कहां से भेजी गई है। फिलहाल पूरे परिसर को पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है।
चूंकि वर्तमान में महाराष्ट्र विधानभवन में बजट सत्र चल रहा है, इसलिए यहां मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत राज्य के तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहते हैं। ऐसे संवेदनशील समय में इस तरह की धमकी मिलना गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी तलाशी ली जा रही है और यह अफवाह भी हो सकती है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इन सभी घटनाओं के बीच कोई संबंध तो नहीं है। हाल ही में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जो कई ऐसे मामलों में शामिल था।
