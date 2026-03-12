12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Breaking: बजट सत्र के बीच विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता

Mumbai Vidhan Bhavan Bomb Threat: मुंबई विधान भवन को ईमेल से बम की धमकी मिली है। पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) टीम समेत मौके पर मौजूद है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 12, 2026

Maharashtra Assembly bomb threat email

विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई स्थित महाराष्ट्र विधान भवन को एक अज्ञात ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा संदेश ऐसे समय में आया है जब राज्य विधानसभा में बजट सत्र (Budget Session) चल रहा है। ईमेल मिलने के तुरंत बाद प्रशासन और सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इमारत को खाली करा लिया गया है और तलाशी अभियान चलाया गया है।

मौके पर पहुंची BDDS और डॉग स्क्वायड की टीमें

धमकी की सूचना मिलते ही मुम्बई पुलिस की भारी टुकड़ी, बम शोधक एवं निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वायड विधान भवन पहुँच गए हैं। पूरी इमारत को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सुरक्षाकर्मी चप्पे-चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ईमेल के आईपी एड्रेस (IP Address) को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह धमकी कहां से भेजी गई है। फिलहाल पूरे परिसर को पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है।

बजट सत्र के बीच सुरक्षा पर उठे सवाल

चूंकि वर्तमान में महाराष्ट्र विधानभवन में बजट सत्र चल रहा है, इसलिए यहां मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत राज्य के तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहते हैं। ऐसे संवेदनशील समय में इस तरह की धमकी मिलना गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी तलाशी ली जा रही है और यह अफवाह भी हो सकती है।

पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं धमकी भरी घटनाएं

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इन सभी घटनाओं के बीच कोई संबंध तो नहीं है। हाल ही में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जो कई ऐसे मामलों में शामिल था।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Mar 2026 09:55 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Breaking: बजट सत्र के बीच विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

लव जिहाद शुरू हुई फेसबुक से…कौन हैं फरमान खान, जिनसे शादी कर विवाद में आईं मोनालिसा

लव जिहाद शुरू हुई फेसबुक से...कौन हैं फरमान खान, जिनसे शादी कर विवाद में आईं मोनालिसा
मनोरंजन

न मेहंदी, न सिंदूर…सुर्ख लाल साड़ी में दुल्हन बनीं कृतिका कामरा, पहली तस्वीर हुई वायरल

न मेहंदी, न सिंदूर...सुर्ख लाल साड़ी में दुल्हन बनीं कृतिका कामरा, पहली तस्वीर हुई वायरल
मनोरंजन

Crime File: गर्लफ्रेंड के घर था गैंगस्टर, बाहर दाऊद ने डाल रखा था घेरा, निकलते ही शरीर में धंसा दीं 32 गोलियां

Indira Gandhi, Dawood Ibrahim, Haji Mastan, Yusuf Patel,
राष्ट्रीय

मां के निधन से टूट गईं एक्ट्रेस, आखिरी विदाई पर लिखा ऐसा भावुक नोट

मां के निधन से टूट गईं एक्ट्रेस, आखिरी विदाई पर लिखा ऐसा भावुक नोट
मनोरंजन

वायरल गर्ल मोनालिसा मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग शादी कर आई विवादों में, सनोज मिश्रा ने इस रिश्ते को बताया सौदा

वायरल गर्ल मोनालिसा मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग शादी कर आई विवादों में, सनोज मिश्रा ने इस रिश्ते को बताया सौदा
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.