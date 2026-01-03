गर्भवती से हैवानियत की सारी हदें पार, देवर-जेठ की दरिंदगी का विरोध करने पर पति भी जख्मी, फिर जो हुआ…

Greater Noida Viral Video: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना के तुगलपुर गांव से एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यहां एक सात महीने की गर्भवती महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने ऐसी हैवानियत की, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। महिला ने अपने साथ हो रहे गलत कामों का जब विरोध किया तो ससुराल में माहौल बड़ा हिंसात्मक हो गया। पति के साथ देने पर उसके साथ भी मारपीट की गई। मामला केवल यही नहीं रुका, इसके बाद भी यह जारी रहा और महिला के पति के साथ और भी लोग इस हिंसा के शिकार बने। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।