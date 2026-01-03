गर्भवती से हैवानियत की सारी हदें पार, देवर-जेठ की दरिंदगी का विरोध करने पर पति भी जख्मी, फिर जो हुआ…

प्रतीकात्मक तस्वीर
Greater Noida Viral Video: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना के तुगलपुर गांव से एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यहां एक सात महीने की गर्भवती महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने ऐसी हैवानियत की, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। महिला ने अपने साथ हो रहे गलत कामों का जब विरोध किया तो ससुराल में माहौल बड़ा हिंसात्मक हो गया। पति के साथ देने पर उसके साथ भी मारपीट की गई। मामला केवल यही नहीं रुका, इसके बाद भी यह जारी रहा और महिला के पति के साथ और भी लोग इस हिंसा के शिकार बने। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
पीड़िता के अनुसार उसका जेठ लंबे समय से उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। जब महिला ने हिम्मत करके घर वालों को बताया और जेठ के खिलाफ उनके सामने शिकायत की तो ससुराल वालों ने उसका साथ देने की जगह उसे ही डांटना शुरू कर दिया। उसके देवर और सास ने उसके जेठ का ही पक्ष लिया। इतना ही नहीं, जब महिला के पति ने उसका साथ दिया तो बहस शुरू हो गई और वह बहस इतनी आगे बढ़ गई कि देवर, सास और जेठ तीनों ने मिलकर पति और पत्नी दोनों को मारना शुरू कर दिया।
महिला ने आरोप लगाया कि वह 7 महीने से गर्भवती हैं और यह जानते हुए भी उनकी सास ने उनके पेट पर लात मारी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल ले जाने के लिए महिला के भाई-भाभी लेने आए थे। तबीयत खराब होने के बाद भी महिला के ससुराल वालों ने महिला पर दया नहीं दिखाई। जब वह हॉस्पिटल जा रहे थे, तो उन लोगों ने फिर से महिला और उसके पति, भाई और भाभी पर हमला किया। महिला का आरोप है कि उसकी भाभी भी गर्भवती थी। मारपीट के दौरान उन सभी को बहुत चोटें आई हैं।
इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, तुगलपुर गांव में मकान को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया। पुलिस ने बताया कि शांति भंग करने के लिए पहले ही दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने बताया कि किसी भी पक्ष की तरफ से थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है।
