‘पापा, मिसाइल गिरी है…’ सायरन की आवाज और बेटे की चीख नोएडा तक गूंजी…खाड़ी देशों पर हमलों से दहशत में परिवार

Iran-Israel War: खाड़ी देशों में बढ़ते हमलों का असर अब भारत तक महसूस किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र के मोहल्ला विलोचन निवासी इसरार खान उस वक्त दहशत में आ गए, जब कतर की राजधानी दोहा में मिसाइल गिरने की आवाज उन्होंने अपने कानों से सुनी। उस समय वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहे थे। तेज धमाके के साथ सायरन गूंजे और फोन पर बातचीत अचानक खामोशी में बदल गई, जिससे घर में मौजूद परिजन घबरा उठे।