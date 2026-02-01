अखिलेश यादव 29 मार्च को दादरी से करेंगे चुनावी शंखनाद

राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बुधवार को रैली की तैयारियों को लेकर जिला और महानगर कार्यकारिणी के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। बैठक में राजकुमार भाटी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं का सम्मान नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रियाओं, ट्रांसफर-पोस्टिंग और प्रशासनिक कामकाज में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। उनके मुताबिक सरकार के पास अब सिर्फ तीन हथियार बचे हैं-मुकदमा, मुठभेड़ और बुलडोजर।