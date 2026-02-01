25 फ़रवरी 2026,

ग्रेटर नोएडा

अखिलेश यादव 29 मार्च को दादरी से करेंगे चुनावी शंखनाद

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 मार्च को दादरी से विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। रैली में प्रदेश के 32 जिलों की करीब 140 विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। पार्टी इसे चुनावी अभियान का बड़ा आगाज मान रही है।

ग्रेटर नोएडा

Aman Pandey

Feb 25, 2026

राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बुधवार को रैली की तैयारियों को लेकर जिला और महानगर कार्यकारिणी के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। बैठक में राजकुमार भाटी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं का सम्मान नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रियाओं, ट्रांसफर-पोस्टिंग और प्रशासनिक कामकाज में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। उनके मुताबिक सरकार के पास अब सिर्फ तीन हथियार बचे हैं-मुकदमा, मुठभेड़ और बुलडोजर।

उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेता आजम खान पर 94 फर्जी मुकदमे लगाए गए, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव में बना विपक्षी गठबंधन आगे भी जारी रह सकता है।

140 विधानसभा क्षेत्रों की ‘समानता भाईचारा रैली’

भाटी के अनुसार यह रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब तक 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए चौपाल आयोजित की जा चुकी हैं।

बैठक में जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास, प्रदेश सचिव लल्ला सिंह गुर्जर, पवन प्रजापति, मधुकर अरोरा, देवेन्द्र सिंह यादव, बलविंदर सिंह जाटव और संतोष पाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

