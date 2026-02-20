1 घंटे तक चीखती-चिल्लाती रही कक्षा 7वीं की छात्रा; किसी ने नहीं सुनी, बाथरूम में….

अभिभावकों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं था तो फिर छात्रा लगभग एक घंटे तक बाथरूम में कैसे रही? उन्होंने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अभिभावक भारी फीस इस भरोसे पर देते हैं कि उनके बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। ऐसे में इस प्रकार की घटना विद्यालय प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है। फिलहाल, प्रशासन की ओर से शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की गई है। मामले की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।