मौसम का नया ट्विस्ट! 13, 14, 16, 17 और 18 फरवरी को भारी बारिश का इन ‌इलाकों में अलर्ट

IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच भारी बारिश (Very Heavy Rainfall) की संभावना है। इस दौरान बिजली भी गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 12-13 को जम्मू-कश्मीर और 16-17 फरवरी को लद्दाख में बारिश का पूर्वानुमान है।वहीं, 13 फरवरी को मेघालय और 14 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है।