‘मां, भगवान बुला रहे हैं…’ नोएडा में शिव प्रतिमा के सामने युवक ने दी जान, चाकू से काटी हाथ और गले की नस

Auto Driver Suicide Greater Noida: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर डेल्टा-2 श्मशान घाट में सोमवार को एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव भगवान शिव की प्रतिमा के पास पड़ा मिला, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सूरजपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।