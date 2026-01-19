19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

90 मिनट तक मौत से लड़ता रहा इंजीनियर युवराज, फिर भी नहीं बची जान, डूब गया परिवार का चिराग

गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार नोएडा में खुले नाले में गिर गई। कार की छत पर 90 मिनट तक फंसे रहने के बावजूद बचाव टीम मौके पर देर से पहुंची।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Anuj Singh

Jan 19, 2026

90 मिनट तक कार की छत पर जूझते रहे युवराज

90 मिनट तक कार की छत पर जूझते रहे युवराज Source- X

Software Engineer Yuvraj Mehta Death : गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले युवराज मेहता अपनी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कार से नोएडा सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क में अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में घना कोहरा था। एक मोड़ पर विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई और एक खुले नाले में जा गिरी। यह नाला करीब 50 फीट गहरा था और पानी से भरा हुआ था। पुलिस के अनुसार, हादसे वाली जगह पर न तो कोई बैरिकेड था और न ही कोई रिफ्लेक्टिव चेतावनी बोर्ड, जिससे ड्राइवर को खतरे का अंदाजा हो सके।

कार की छत पर बैठकर मांगी मदद

कार के नाले में गिरते ही युवराज ने हिम्मत दिखाई। वे किसी तरह कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए। उस वक्त तक कार पूरी तरह नहीं डूबी थी। युवराज ने तुरंत अपने पिता राज कुमार मेहता को फोन किया और बताया कि वे नाले में फंस गए हैं और कार पानी में गिर गई है। उनके पिता ने मीडिया को बताया कि बेटे की आवाज घबराई हुई थी, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, SDRF और NDRF की टीमें मौके पर रवाना हुईं। हालांकि घने कोहरे और खराब हालात के कारण टीमों को पहुंचने में समय लगा। जब तक बचाव दल मौके पर पहुंचा, तब तक युवराज करीब 90 मिनट तक कार की छत पर बैठे रहे। पुलिस के अनुसार, युवराज को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गईं, लेकिन वे छोटी पड़ गईं। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां और क्रेन भी नाले की गहराई और दूरी को पार नहीं कर सकीं।

धीरे-धीरे डूबती कार और टूटती उम्मीद

समय बीतने के साथ कार के अंदर पानी भरता गया। वजन बढ़ने की वजह से कार धीरे-धीरे और नीचे धंसती चली गई। युवराज कार की छत पर खड़े होकर मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन हालात उनके खिलाफ होते चले गए। आखिरकार कार पूरी तरह पानी में डूब गई और युवराज की मौत हो गई। 90 मिनट तक अपनी हिम्मत की वजह से मौत से लड़ते रहे युवराज, लेकिन सवाल अब यहा है आखिर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? पुलिस, प्रशासन, बचाव दल, सबके होने के बाद आखिर क्यों युवराज को बचाया नहीं जा सका।

बाद में मिला शव

घटना के बाद नाव की मदद से युवराज का शव बाहर निकाला गया। इस हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पिता और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता कह रहे हैं कि मेरे सामने मेरा बेटे की मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया।

ये भी पढ़ें

मौत के आखिरी 30 सेकंड… मरने से पहले बनाया पापा के लिए वीडियो, फिर लटकर दे दी जान
प्रयागराज
प्रयागराज में JEE छात्र ने छोड़ा आखिरी वीडियो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 12:32 pm

Published on:

19 Jan 2026 12:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / 90 मिनट तक मौत से लड़ता रहा इंजीनियर युवराज, फिर भी नहीं बची जान, डूब गया परिवार का चिराग

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मैं यहां हूं पापा…’ इंजीनियर युवराज की मौत पर टूटे पिता, बताया बेटा मेरे सामने डूब गया

पिता की आंखों के सामने डूब गया बेटा
ग्रेटर नोएडा

नशे में धुत डॉक्टर ने मारी टक्कर, दो सगे भाइयों की मौत, आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा

मौसम की मार: आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के सभी विद्यालयों में अवकाश

स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
ग्रेटर नोएडा

अखलाक हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट: अब से रोजाना होगी सुनवाई; कोर्ट ने क्या कहा?

big update on akhlaq murder case hearings will now be held daily what did court say
ग्रेटर नोएडा

शादी के बाद खुला पति का राज, दरवाजा बंद होते ही पत्नी रह गई हैरान…फिल्म ‘बाला’ जैसा मामला

शादी में धोखा और ब्लैकमेल का सनसनीखेज मामला
ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.