मौत के आखिरी 30 सेकंड… मरने से पहले बनाया पापा के लिए वीडियो, फिर लटकर दे दी जान

Prayagraj Kuldeep Vishwakarma Suicide Case: पढ़ाई के कारण आजकल के बच्चे ऐसे कदम उठा ले रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरी जिंदगी उनके मां-बाप को उठाना पड़ रहा है। वो तो अपनी जिंदगी समाप्त कर ले रहे हैं, लेकिन अपने उस मां-बाप को अकेला और रोता छोड़ जा रहे हैं, जिन्होंने बड़े लाड़ से उन्हें पाला था। वो मां-बाप पुरी जिंदगी बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने कौन सी गलती कर दी, जिस वजह उनका बच्चा ऐसा भयानक कदम उठा लिया। ऐसा ही मामल प्रयागराज से भी सामने आया है। बच्चे ने पढ़ाई से बचने के लिए अपनी जान दे दी और जाते-जाते अपने बाप के लिए आखिरी वीडियो छोड़ गया, जिसे सुन बाप के साथ पूरा समाज कांप उठा। बाप ने एक झटके में उस बच्चे को खो दिया, जिसको उसने पाल-पोस कर बड़ा किया था। अब वो बाप अकेला हो गया है। अपने बच्चे की आखिरी वीडियो देखते हुए, वो सिर्फ अपने आप को कोस रहा है।