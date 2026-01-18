18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

मौत के आखिरी 30 सेकंड… मरने से पहले बनाया पापा के लिए वीडियो, फिर लटकर दे दी जान

प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में JEE की तैयारी कर रहे 25 वर्षीय छात्र कुलदीप विश्वकर्मा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके मोबाइल में पिता के लिए एक भावुक वीडियो मिला।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Jan 18, 2026

प्रयागराज में JEE छात्र ने छोड़ा आखिरी वीडियो

प्रयागराज में JEE छात्र ने छोड़ा आखिरी वीडियो

Prayagraj Kuldeep Vishwakarma Suicide Case: पढ़ाई के कारण आजकल के बच्चे ऐसे कदम उठा ले रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरी जिंदगी उनके मां-बाप को उठाना पड़ रहा है। वो तो अपनी जिंदगी समाप्त कर ले रहे हैं, लेकिन अपने उस मां-बाप को अकेला और रोता छोड़ जा रहे हैं, जिन्होंने बड़े लाड़ से उन्हें पाला था। वो मां-बाप पुरी जिंदगी बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने कौन सी गलती कर दी, जिस वजह उनका बच्चा ऐसा भयानक कदम उठा लिया। ऐसा ही मामल प्रयागराज से भी सामने आया है। बच्चे ने पढ़ाई से बचने के लिए अपनी जान दे दी और जाते-जाते अपने बाप के लिए आखिरी वीडियो छोड़ गया, जिसे सुन बाप के साथ पूरा समाज कांप उठा। बाप ने एक झटके में उस बच्चे को खो दिया, जिसको उसने पाल-पोस कर बड़ा किया था। अब वो बाप अकेला हो गया है। अपने बच्चे की आखिरी वीडियो देखते हुए, वो सिर्फ अपने आप को कोस रहा है।

कुलदीप विश्वकर्मा ने दी जानन

प्रयागराज के कर्नलगंज क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 25 वर्षीय छात्र कुलदीप विश्वकर्मा ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। वह मूल रूप से हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। कुलदीप पिछले एक साल से JEE की तैयारी कर रहा था। वह सलोरी की बड़ी बगिया में किराए के कमरे में अकेले रहता था। आसपास अन्य छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।

घटना कैसे हुई?

शनिवार सुबह कुलदीप काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला। सुबह करीब 11 बजे एक पड़ोसी युवक ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। युवक ने खिड़की से झांककर देखा तो कुलदीप पंखे से लटका हुआ दिखा। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बताया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसी। पुलिस और लोगों की मदद से कुलदीप के शव को फंदे से नीचे उतारा गया। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वीडियो में माफी मांगी

पुलिस ने कुलदीप के मोबाइल को चेक किया। फोन लॉक नहीं था। इसमें एक मिनट का वीडियो मिला। वीडियो में कुलदीप रोते हुए अपने पिता से माफी मांग रहा है। वह कहता है कि सॉरी पापा… अब मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा। इतना कहने के बाद वह फंदा लगाकर लटक जाता है। फंदा प्रेस के तार से बनाया गया था।

जांच और आगे की कार्रवाई

कर्नलगंज थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम हाउस में रखवा दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। आज परिवार के आने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुलदीप किसी तनाव या दबाव में था या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 10:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मौत के आखिरी 30 सेकंड… मरने से पहले बनाया पापा के लिए वीडियो, फिर लटकर दे दी जान

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौनी अमावस्या पर संगम में आस्था की डुबकी, कोहरे-ठंड के बावजूद उमड़े श्रद्धालु, AI कैमरों से निगरानी

प्रयागराज

School Holiday: यूपी में यहां 20 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश

School Holiday
प्रयागराज

डिफेंडर…पोर्श के बाद अब ‘सतुआ बाबा’ ने खरीदी डेढ़ करोड़ की मर्सिडीज-बेंज

प्रयागराज

आस्था का महासंगम, 13 दिनों में 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, मौनी अमावस्या पर उमड़ेगी भीड़

प्रयागराज

माघ मेले में जिंदा जला डीएम का भतीजा, दो दिनों में तीसरी बार लगी आग

फोटो सोर्स वायरल वीडियो
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.