मौत के आखिरी 30 सेकंड… मरने से पहले बनाया पापा के लिए वीडियो, फिर लटकर दे दी जान

प्रयागराज में JEE छात्र ने छोड़ा आखिरी वीडियो
Prayagraj Kuldeep Vishwakarma Suicide Case: पढ़ाई के कारण आजकल के बच्चे ऐसे कदम उठा ले रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरी जिंदगी उनके मां-बाप को उठाना पड़ रहा है। वो तो अपनी जिंदगी समाप्त कर ले रहे हैं, लेकिन अपने उस मां-बाप को अकेला और रोता छोड़ जा रहे हैं, जिन्होंने बड़े लाड़ से उन्हें पाला था। वो मां-बाप पुरी जिंदगी बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने कौन सी गलती कर दी, जिस वजह उनका बच्चा ऐसा भयानक कदम उठा लिया। ऐसा ही मामल प्रयागराज से भी सामने आया है। बच्चे ने पढ़ाई से बचने के लिए अपनी जान दे दी और जाते-जाते अपने बाप के लिए आखिरी वीडियो छोड़ गया, जिसे सुन बाप के साथ पूरा समाज कांप उठा। बाप ने एक झटके में उस बच्चे को खो दिया, जिसको उसने पाल-पोस कर बड़ा किया था। अब वो बाप अकेला हो गया है। अपने बच्चे की आखिरी वीडियो देखते हुए, वो सिर्फ अपने आप को कोस रहा है।
प्रयागराज के कर्नलगंज क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 25 वर्षीय छात्र कुलदीप विश्वकर्मा ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। वह मूल रूप से हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। कुलदीप पिछले एक साल से JEE की तैयारी कर रहा था। वह सलोरी की बड़ी बगिया में किराए के कमरे में अकेले रहता था। आसपास अन्य छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।
शनिवार सुबह कुलदीप काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला। सुबह करीब 11 बजे एक पड़ोसी युवक ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। युवक ने खिड़की से झांककर देखा तो कुलदीप पंखे से लटका हुआ दिखा। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बताया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसी। पुलिस और लोगों की मदद से कुलदीप के शव को फंदे से नीचे उतारा गया। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने कुलदीप के मोबाइल को चेक किया। फोन लॉक नहीं था। इसमें एक मिनट का वीडियो मिला। वीडियो में कुलदीप रोते हुए अपने पिता से माफी मांग रहा है। वह कहता है कि सॉरी पापा… अब मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा। इतना कहने के बाद वह फंदा लगाकर लटक जाता है। फंदा प्रेस के तार से बनाया गया था।
कर्नलगंज थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम हाउस में रखवा दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। आज परिवार के आने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुलदीप किसी तनाव या दबाव में था या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।
