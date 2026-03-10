High Court Reject: बरेली हिंसा मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 6 आरोपियों की FIR रद्द करने की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में जांच की आवश्यकता है और इस स्तर पर एफआईआर को रद्द करना उचित नहीं होगा। अदालत का मानना था कि जब किसी घटना के संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और उसमें जांच की प्रक्रिया चल रही है, तो उसे इस प्रारंभिक चरण में खत्म करना न्यायसंगत नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच के दौरान यदि आरोप गलत पाए जाते हैं तो आगे की प्रक्रिया में आरोपियों को राहत मिल सकती है, लेकिन अभी एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।