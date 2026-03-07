मौसम विभाग की चेतावनी, अब अगले 5 दिनों तक बढ़ेगा तापमान, गर्मी बढ़ने के आसार

होली के बाद अब उत्तर प्रदेश में गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंचलिक केंद्र ने ताजा प्रेस नोट जारी कर लोगों को आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी को लेकर सावधान किया है। विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक प्रदेश में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ने की संभावना है, जिससे मौसम पहले से ज्यादा गर्म महसूस होगा।