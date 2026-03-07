7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

मौसम विभाग की चेतावनी, अब अगले 5 दिनों तक बढ़ेगा तापमान, गर्मी बढ़ने के आसार

होली के बाद अब उत्तर प्रदेश में गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंचलिक केंद्र ने ताजा प्रेस नोट जारी कर लोगों को आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी को लेकर सावधान किया है। विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक प्रदेश में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ने की संभावना है, जिससे [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Mar 07, 2026

होली के बाद अब उत्तर प्रदेश में गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंचलिक केंद्र ने ताजा प्रेस नोट जारी कर लोगों को आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी को लेकर सावधान किया है। विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक प्रदेश में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ने की संभावना है, जिससे मौसम पहले से ज्यादा गर्म महसूस होगा।

अगले एक हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है। इसी वजह से अगले एक हफ्ते तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। बादल या बारिश के आसार न होने के कारण तेज धूप सीधे तापमान को बढ़ाएगी और दोपहर के समय गर्मी ज्यादा महसूस होगी।

दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे तापमान सामान्य से भी अधिक रह सकता है और दिन के समय लोगों को तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें। बाहर जाते समय पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेट रखें, ताकि गर्मी के असर से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 04:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मौसम विभाग की चेतावनी, अब अगले 5 दिनों तक बढ़ेगा तापमान, गर्मी बढ़ने के आसार

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महिला रेलकर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत, अब एक क्लिक में दर्ज होगी शिकायत, दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

प्रयागराज

8 मार्च को दिल्ली जाना होगा मुश्किल, टिकट काउंटर हुआ बंद, जानें क्या है वजह

Middle East Crisis Flight Cancellations
प्रयागराज

मार्च में ही तपने लगा प्रदेश, 35°C तक पहुंचा पारा, दोपहर में बाहर निकलना हो रहा मुश्किल

Weather News: अब पड़ेगी भीषण गर्मी, मौसम साफ होते ही जिले का तापमान पहुंचा 40 डिग्री, दोपहर में सूनी होने लगीं सड़कें
प्रयागराज

खुशखबरी: होली के बाद वापसी होगी आसान, प्रयागराज से दिल्ली के लिए 6, 7 और 9 मार्च को विशेष ट्रेनें

होली स्पेशल ट्रेन, फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज

प्रयागराज में ट्रक हटाने को लेकर विवाद, अधेड़ को मारी गोली, बीच-बचाव करने आए युवक को पीटा

crime news
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.