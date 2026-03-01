मार्च में ही तपने लगा प्रदेश, 35°C तक पहुंचा पारा, दोपहर में बाहर निकलना हो रहा मुश्किल

6 मार्च को भी मौसम साफ रहा और धूप ने लोगों को दिनभर परेशान किया। इस दिन अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री तक पहुंच गया। तेज धूप के कारण बाहर काम करने वाले लोगों को ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि दिनभर घरों और दफ्तरों में पंखे चलते रहे और लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई।