मार्च में ही तपने लगा प्रदेश, 35°C तक पहुंचा पारा, दोपहर में बाहर निकलना हो रहा मुश्किल

होली के बाद अयोध्या में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और गर्मी का असर तेजी से महसूस होने लगा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। खासकर लोगों का दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आसमान साफ रहेगा और आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे और बढ़ सकती है।
5 मार्च को रामनगरी में मौसम पूरी तरह साफ रहा। इस दिन अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री दर्ज किया गया। आर्द्रता सामान्य स्तर पर रही, लेकिन दोपहर के समय हल्की उमस महसूस हुई। तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा और बाजारों व सड़कों पर लोग छांव की तलाश करते दिखाई दिए।
6 मार्च को भी मौसम साफ रहा और धूप ने लोगों को दिनभर परेशान किया। इस दिन अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री तक पहुंच गया। तेज धूप के कारण बाहर काम करने वाले लोगों को ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि दिनभर घरों और दफ्तरों में पंखे चलते रहे और लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई।
मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च को भी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अब पूरे दिन आसमान साफ रहने और तेज धूप पड़ने की संभावना है। ऐसे में दोपहर के समय गर्म हवाओं का असर महसूस हो सकता है और गर्मी धीरे-धीरे और बढ़ सकती है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। दिन के समय घरों और दफ्तरों में पंखे लगातार चल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है।
