8 मार्च को दिल्ली जाना होगा मुश्किल, टिकट काउंटर हुआ बंद, जानें क्या है वजह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8 मार्च यानी कि रविवार को प्रयागराज से दोपहर 3:10 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की एकमात्र फ्लाइट की सभी सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। यह विमान करीब 1 घंटा 25 मिनट की उड़ान के बाद शाम 4:35 बजे दिल्ली पहुंचेगा। शुक्रवार से ही इस फ्लाइट के टिकट मिलना बंद हो गए हैं। हालांकि सोमवार से कुछ सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन किराया काफी बढ़ गया है। दिल्ली के लिए टिकट का किराया लगभग 8,500 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि सामान्य दिनों में यह करीब 4,000 रुपये रहता है।