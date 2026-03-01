प्रयागराज में ट्रक हटाने को लेकर विवाद, अधेड़ को मारी गोली, बीच-बचाव करने आए युवक को पीटा

प्रयागराज के गंगापार क्षेत्र के कस्तूरीपुर हरकिशन गांव में बुधवार दोपहर मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। ट्रक हटाने को लेकर हुए झगड़े के बाद कुछ दबंग गांव पहुंचे और फायरिंग कर दी। इस घटना में एक अधेड़ को गोली लग गई, जबकि बीच-बचाव करने आए एक युवक को भी बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।