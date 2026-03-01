Azamgarh News: साथ जिएंगे ,साथ मरेंगे कि कसम खा कर प्रेमी युगल ने खाया ज़हर, प्रेमिका की मौत, प्रेमी पहुंचा जेल



जानकारी के अनुसार फुलवरिया पारा गांव की 19 वर्षीय युवती बीए की छात्रा थी और उसका गांव के ही एक युवक से काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था। वर्ष 2023 में दोनों घर से फरार भी हो गए थे। उस समय युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवक दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 6 मार्च को निर्धारित है।