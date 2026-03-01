कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले रेप पीड़िता की संदिग्ध मौत, पिता ने दुष्कर्म के आरोपी पर लगाया हत्या का आरोप

अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दुष्कर्म पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने बताया कि गांव के ही दिलीप कुमार ने उनकी बेटी के साथ 2023 में दुष्कर्म किया था। उस समय उनकी बेटी नाबालिक थी जिसका मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा है और 4 मार्च को कोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी थी। होली के कारण यह सुनवाई अब 6 मार्च को की जानी थी।