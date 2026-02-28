Azamgarh News: मानव संपदा पोर्टल पर 42 शिक्षकों की आईडी दो जगह सक्रिय बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप

बेसिक शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब मानव संपदा पोर्टल पर 42 शिक्षकों की दो-दो आईडी सक्रिय होने का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि आजमगढ़ मंडल में कुछ ऐसे शिक्षक चिन्हित हुए हैं जिनका नाम, जन्म तिथि और यहां तक कि पिता का नाम भी एक जैसा दर्ज है, जबकि वे अलग-अलग परिषदीय विद्यालयों में तैनात दिखाए गए हैं।