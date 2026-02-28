28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: मानव संपदा पोर्टल पर 42 शिक्षकों की आईडी दो जगह सक्रिय बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप

बेसिक शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब मानव संपदा पोर्टल पर 42 शिक्षकों की दो-दो आईडी सक्रिय होने का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि आजमगढ़ मंडल में कुछ ऐसे शिक्षक चिन्हित हुए हैं जिनका नाम, जन्म तिथि और यहां तक कि पिता का नाम भी एक जैसा दर्ज है, [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Feb 28, 2026

Azamgarh news

oplus_2

बेसिक शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब मानव संपदा पोर्टल पर 42 शिक्षकों की दो-दो आईडी सक्रिय होने का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि आजमगढ़ मंडल में कुछ ऐसे शिक्षक चिन्हित हुए हैं जिनका नाम, जन्म तिथि और यहां तक कि पिता का नाम भी एक जैसा दर्ज है, जबकि वे अलग-अलग परिषदीय विद्यालयों में तैनात दिखाए गए हैं।


प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ऐसे 30 शिक्षक आजमगढ़, आठ बलिया और चार मऊ जनपद में कार्यरत दर्शाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने आजमगढ़ मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक (एडी बेसिक) से संबंधित शिक्षकों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है।


सूत्रों के अनुसार, फर्जीवाड़े की आशंका गहराने पर कुछ शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए संबंधित सभी शिक्षकों का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही उन्हें 6 मार्च को नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्रों और अभिलेखों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।


अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की गहन जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 03:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: मानव संपदा पोर्टल पर 42 शिक्षकों की आईडी दो जगह सक्रिय बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: गणित का पेपर दे कर आ रहे छात्र को कार ने मारी टक्कर, मौत साथी गंभीर

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: 1 मार्च को आना है आजमगढ़ तो जान लें नया रूट, रहेगा डाइवर्जन

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: आजमगढ़ के चर्चित हत्याकांड में आया फैसला, आरोपियों को मिली उम्रकैद

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: पूर्व सांसद उमाकांत यादव को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में किया गया पेश

Azamgarh news
आजमगढ़

कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर गरमाई सियासत, ओपी राजभर बोले- राहुल जब भी बोलते हैं, भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं

PC: IANS
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.