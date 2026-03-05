Azamgarh News: मातम में बदलीं होली की खुशियां, दो किशोरियों की डूबने से हुई मौत

oplus_2
आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फत्तनपुर मुस्तफाबाद गांव में होली के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। पोखरे में डूबने से दो युवतियों की मौत हो गई, जिससे गांव में होली की खुशियां मातम में बदल गईं।
जानकारी के मुताबिक गांव निवासी अंशिका (14) पुत्री सुरेश यादव और शिवांगी (18) पुत्री राजेश यादव होली खेलने के बाद गांव के पास स्थित पोखरे में नहाने के लिए गई थीं। नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। आसपास मौजूद लोगों को जब तक इसकी जानकारी हुई, तब तक काफी देर हो चुकी थी।
ग्रामीणों और परिजनों की मदद से दोनों को पोखरे से बाहर निकाला गया और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानी की सराय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही निजामाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष हीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों युवतियों की मौत डूबने से हुई है। पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग