5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: मातम में बदलीं होली की खुशियां, दो किशोरियों की डूबने से हुई मौत

आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फत्तनपुर मुस्तफाबाद गांव में होली के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। पोखरे में डूबने से दो युवतियों की मौत हो गई, जिससे गांव में होली की खुशियां मातम में बदल गईं। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी अंशिका (14) पुत्री सुरेश यादव और शिवांगी (18) पुत्री राजेश यादव [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Mar 05, 2026

Azamgarh news

oplus_2

आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फत्तनपुर मुस्तफाबाद गांव में होली के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। पोखरे में डूबने से दो युवतियों की मौत हो गई, जिससे गांव में होली की खुशियां मातम में बदल गईं।


जानकारी के मुताबिक गांव निवासी अंशिका (14) पुत्री सुरेश यादव और शिवांगी (18) पुत्री राजेश यादव होली खेलने के बाद गांव के पास स्थित पोखरे में नहाने के लिए गई थीं। नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। आसपास मौजूद लोगों को जब तक इसकी जानकारी हुई, तब तक काफी देर हो चुकी थी।


ग्रामीणों और परिजनों की मदद से दोनों को पोखरे से बाहर निकाला गया और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानी की सराय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।


घटना की सूचना मिलते ही निजामाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष हीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों युवतियों की मौत डूबने से हुई है। पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 01:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: मातम में बदलीं होली की खुशियां, दो किशोरियों की डूबने से हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होली की रात गरजी आजमगढ़ पुलिस की बंदूक, मुठभेड़ में 4 गो-तस्कर अरेस्ट, 2 के पैर में लगी गोली

आजमगढ़

Azamgarh News: मानव संपदा पोर्टल पर 42 शिक्षकों की आईडी दो जगह सक्रिय बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: गणित का पेपर दे कर आ रहे छात्र को कार ने मारी टक्कर, मौत साथी गंभीर

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: 1 मार्च को आना है आजमगढ़ तो जान लें नया रूट, रहेगा डाइवर्जन

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: आजमगढ़ के चर्चित हत्याकांड में आया फैसला, आरोपियों को मिली उम्रकैद

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.