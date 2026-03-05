Azamgarh News: मातम में बदलीं होली की खुशियां, दो किशोरियों की डूबने से हुई मौत



जानकारी के मुताबिक गांव निवासी अंशिका (14) पुत्री सुरेश यादव और शिवांगी (18) पुत्री राजेश यादव होली खेलने के बाद गांव के पास स्थित पोखरे में नहाने के लिए गई थीं। नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। आसपास मौजूद लोगों को जब तक इसकी जानकारी हुई, तब तक काफी देर हो चुकी थी।