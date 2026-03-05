होली की रात गरजी आजमगढ़ पुलिस की बंदूक, मुठभेड़ में 4 गो-तस्कर अरेस्ट, 2 के पैर में लगी गोली

दूसरी मुठभेड़ फूलपुर थाना क्षेत्र में हुई है। बताया जा रहा है कि कौड़िया गांव में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के मामले में आरोपी मोहम्मद आमिर और उसके तीन साथी गिरफ्तार हुए हैं। आमिर के पैर में भी पुलिस ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस पार्टी के रोकने के दौरान उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से भी 315 बोर का एक अवैध तमंचा दो जिंदा कारतूस चपड़ बरामद हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।