पूर्णागिरी धाम जाने वालों के लिए राहत… बरेली होकर चलेंगी दो जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें, 6 मार्च से शुरू होगा संचालन

रेलवे के मुताबिक 05308 बरेली जंक्शन–टनकपुर मेला स्पेशल रात 01:50 बजे बरेली जंक्शन से रवाना होगी। इसके बाद बरेली सिटी, इज्जतनगर, भोजीपुरा, सेथल, बिजौरिया, शाही, पीलीभीत, न्योरिया हुसैनपुर और मझोला पकड़िया होते हुए खटीमा पहुंचेगी। वहां से आगे बढ़ते हुए यह ट्रेन सुबह 05:40 बजे टनकपुर पहुंचेगी। वापसी में 05307 टनकपुर–बरेली जंक्शन मेला स्पेशल रात 21:35 बजे टनकपुर से चलेगी। खटीमा, पीलीभीत, शाही, भोजीपुरा और इज्जतनगर होते हुए यह ट्रेन दूसरे दिन तड़के 01:00 बजे बरेली जंक्शन पहुंचेगी।