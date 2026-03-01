यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अलंकार अग्निहोत्री, बोले– 50-60 फीसदी कोर वोटर हमारे साथ, केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल पार्टी के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है और निर्वाचन आयोग में कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद पार्टी पूरे देश में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है और करीब 50 से 60 प्रतिशत कोर वोटर उनके साथ खड़े हैं। इसी समर्थन के आधार पर पार्टी भविष्य में मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में सामने आएगी।