होली के दिन रंग खेलते समय दो गुटों में जमकर चले लाठी-डंडे, कई लोग घायल, 17 पर एफआईआर

एक पक्ष के राजपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके बेटे दीपक, सुमित और प्रदीप होली खेलकर घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव के ही नूतन, आशु, दीपक, नरेंद्र, मुकेश, विवेक, उमेश, सोनू और रोहित खड़े मिले। आरोप है कि ये लोग नशे में धुत थे और उनके बेटों को देखकर गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए।