प्रेम की दर्दनाक कहानी का अंत… जहर खाने वाली युवती की भी मौत, दो दिन पहले प्रेमी ने लगाई थी फांसी

ग्रामीणों के मुताबिक कृष्णपाल और गांव की ही एक युवती के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों एक ही बिरादरी के थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर दोनों मानसिक तनाव में रहने लगे थे। बताया जा रहा है कि शादी न हो पाने के कारण दोनों अवसाद में थे। तीन दिन पहले दोनों ने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला कर लिया था, लेकिन युवक हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दो दिन पहले युवती ने जहर खा लिया। जब इसकी जानकारी कृष्णपाल को हुई तो उसने मंगलवार सुबह खेत में पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी।