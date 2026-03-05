5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत, होली मनाकर लौट रहे थे युवक

होली के दिन जहां चारों ओर रंग और खुशियों का माहौल था, वहीं बिलसंडा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। गांव गौहनिया के पास बीसलपुर-बिलसंडा मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने हुई जबरदस्त टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 05, 2026

पीलीभीत। होली के दिन जहां चारों ओर रंग और खुशियों का माहौल था, वहीं बिलसंडा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। गांव गौहनिया के पास बीसलपुर-बिलसंडा मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने हुई जबरदस्त टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

ससुराल में होली खेलकर लौट रहे थे युवक

जानकारी के अनुसार, जिला शाहजहांपुर के थाना पुवायां क्षेत्र के गांव बड़ेला निवासी 25 वर्षीय धनपाल अपने भाई दीपू की ससुराल थाना बिलसंडा के बकैनिया गांव में होली खेलने गए थे। वहां से रंग खेलने के बाद वह अपने बहनोई के घर मरौरी खास जा रहे थे। उधर, बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव जमुनिया निवासी 26 वर्षीय सुरेंद्र अपनी ससुराल गंगुआपुर में होली मनाकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान बीसलपुर-बिलसंडा मार्ग पर गांव गौहनिया के पास दोनों की बाइकें आमने-सामने टकरा गईं।

टक्कर इतनी भीषण कि मौके पर ही तोड़ा दम

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और दोनों युवक सड़क किनारे जा गिरे। हादसे में धनपाल और सुरेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। होली के दिन हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत, होली मनाकर लौट रहे थे युवक

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तोड़ी, दो समुदायों में तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

बरेली

भैंसागाड़ी पर सवार होकर निकले लाट साहब, जूते-चप्पलों की बौछार के बीच निकला जुलूस, रंगों में डूबा शहर

बरेली

पति ने खेली खून की होली… पत्नी का रेत दिया गला, प्रेमी पर फेंका तेजाब, वजह जानकर उड़े होश

बरेली

होली में घर जाने की जद्दोजहद… नियमित ट्रेनें फुल, विशेष में सीटें खाली, फिर क्यों हिचक रहे यात्री?

बरेली

ढोल-नगाड़ों की गूंज में निकली प्राचीन नरसिंह भगवान की भव्य शोभायात्रा, रास्ते भर पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.