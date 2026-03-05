दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत, होली मनाकर लौट रहे थे युवक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और दोनों युवक सड़क किनारे जा गिरे। हादसे में धनपाल और सुरेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। होली के दिन हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।