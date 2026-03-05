होली की रात बाजार में फंदे से लटका मिला टेंट कारोबारी, परिजनों ने कहा- हत्या कर टांगा गया शव

थाना क्षेत्र के उतरनपुर गांव निवासी 32 वर्षीय हरपाल मौर्य की पीलीभीत हाईवे किनारे मौर्य मार्केट है। यहां उनकी करीब 20 दुकानें हैं, जिनमें से कई किराये पर उठी हुई हैं। वह खुद टेंट का कारोबार करते थे। बताया जा रहा है कि दिन में उन्होंने परिजनों और परिचितों के साथ होली खेली थी। शाम को वह अपनी मार्केट पर आ गए थे। रात करीब आठ बजे वहां से गुजर रहे लोगों की नजर दुकान के सामने टिनशेड के पाइप से लटके शव पर पड़ी। देखते ही देखते आसपास के लोग जमा हो गए और खबर पूरे इलाके में फैल गई।