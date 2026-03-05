होली के रंग में डूबे बरेली के अफसर… ‘चुम्मा-चुम्मा दे दे’ पर झूमे एसएसपी अनुराग आर्य, IPS अंशिका ने ‘लंदन ठुमका’ पर मचाया धमाल

बरेली। रंगों के त्योहार होली पर इस बार बरेली के आला अफसरों का अंदाज बिल्कुल अलग और मस्ती भरा नजर आया। एडीजी आवास पर आयोजित पुलिस कर्मियों के होली मिलन कार्यक्रम में एसएसपी अनुराग आर्य फिल्मी गाने ‘चुम्मा-चुम्मा दे दे’ पर झूमते दिखे तो आईपीएस अंशिका वर्मा ने काला चश्मा लगाकर ‘लंदन ठुमका’ पर जबरदस्त डांस किया। ढोल-नगाड़ों और फिल्मी गानों के बीच अफसरों की मस्ती देखने लायक रही। पुलिसकर्मियों ने भी तालियां बजाकर माहौल को और रंगीन बना दिया।