5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

होली के रंग में डूबे बरेली के अफसर… ‘चुम्मा-चुम्मा दे दे’ पर झूमे एसएसपी अनुराग आर्य, IPS अंशिका ने ‘लंदन ठुमका’ पर मचाया धमाल

होली के मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अफसर रंग और मस्ती में सराबोर नजर आए। एडीजी रमित शर्मा के आवास पर आयोजित होली मिलन में एसएसपी अनुराग आर्य ‘चुम्मा-चुम्मा दे दे’ पर झूमे, जबकि आईपीएस अंशिका वर्मा ने ‘लंदन ठुमका’ पर डांस कर माहौल रंगीन कर दिया। डीएम अविनाश सिंह और डीआईजी अजय साहनी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

3 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 05, 2026

होली खेलते एडीजी और डीआईजी व डांस करते एसएसपी और एसपी साउथ

बरेली। रंगों के त्योहार होली पर इस बार बरेली के आला अफसरों का अंदाज बिल्कुल अलग और मस्ती भरा नजर आया। एडीजी आवास पर आयोजित पुलिस कर्मियों के होली मिलन कार्यक्रम में एसएसपी अनुराग आर्य फिल्मी गाने ‘चुम्मा-चुम्मा दे दे’ पर झूमते दिखे तो आईपीएस अंशिका वर्मा ने काला चश्मा लगाकर ‘लंदन ठुमका’ पर जबरदस्त डांस किया। ढोल-नगाड़ों और फिल्मी गानों के बीच अफसरों की मस्ती देखने लायक रही। पुलिसकर्मियों ने भी तालियां बजाकर माहौल को और रंगीन बना दिया।

डीएम आवास से शुरू हुआ रंग और गुलाल का दौर

होली की सुबह सबसे पहले जिलाधिकारी अविनाश सिंह के आवास पर अधिकारियों का जमावड़ा लगा। यहां एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचे और जिलाधिकारी के साथ गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। हंसी-मजाक और रंगों के बीच यहीं से अफसरों की होली का सिलसिला शुरू हुआ।

डीआईजी और कमिश्नर आवास पर भी चला होली मिलन

डीएम आवास से निकलने के बाद अधिकारियों का काफिला डीआईजी अजय कुमार साहनी के आवास पहुंचा। यहां भी रंग-गुलाल उड़ाया गया और एक-दूसरे को होली की बधाई दी गई। इसके बाद कमिश्नर आवास पर भी अधिकारियों का जमावड़ा लगा, जहां होली मिलन का दौर देर तक चलता रहा।

एडीजी आवास पर मस्ती का हाई वोल्टेज माहौल*

इसके बाद सभी अधिकारी एडीजी रमित शर्मा के आवास पहुंचे, जहां पुलिस कर्मियों के लिए विशेष होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ढोल, डीजे और रंग-गुलाल के बीच पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एक-दूसरे को रंग लगाकर जश्न मनाते नजर आए। माहौल ऐसा था कि हर तरफ रंग, संगीत और ठहाकों की गूंज सुनाई दे रही थी।

गाना बजते ही डांस फ्लोर पर उतर गए एसएसपी

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही फिल्मी गाने बजने लगे, एसएसपी अनुराग आर्य खुद को रोक नहीं सके और डांस फ्लोर पर उतर आए। ‘चुम्मा-चुम्मा दे दे’ गाने पर उनका जोश और अंदाज देखने लायक था। कभी भांगड़ा तो कभी फिल्मी स्टेप्स के साथ उन्होंने जमकर डांस किया, जिसे देखकर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी झूम उठे।

आईपीएस अंशिका का ‘लंदन ठुमका’ बना आकर्षण

इस दौरान आईपीएस अंशिका वर्मा ने काला चश्मा लगाकर ‘लंदन ठुमका’ गाने पर धमाकेदार डांस किया। उनके स्टेप्स और अंदाज ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। अफसरों की मस्ती देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी डांस में शामिल हो गए।

एडीजी को बाहर बुलाने के लिए गाना भी गाया

बताया जाता है कि जब अधिकारी एडीजी रमित शर्मा के आवास पहुंचे तो वह बाहर नहीं निकले। इस पर एसएसपी अनुराग आर्य ने गाना गाकर उन्हें बाहर आने का न्योता दिया—“तुम खूब लगती हो…”। इसके बाद डीआईजी अजय साहनी ने माइक संभालते हुए कहा कि आपने होली खेलने का वादा किया था, अब बाहर आइए। थोड़ी देर बाद एडीजी बाहर आए और फिर रंग-गुलाल के साथ जश्न शुरू हो गया।

DSP ने किया ‘एनिमल डांस’, पुलिसकर्मी भी झूमे

कार्यक्रम में डीएसपी संदीप ने सिर पर गिलास रखकर ‘एनिमल डांस’ किया, जिसे देखकर सभी अधिकारी और कर्मचारी ठहाके लगाते नजर आए। ढोल और डीजे की धुन पर पुलिसकर्मी भी जमकर थिरके और पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया।

यूपी के कई शहरों में पुलिस की अलग-अलग अंदाज में होली

उधर, यूपी के कई जिलों में पुलिसकर्मियों ने अलग-अलग अंदाज में होली मनाई। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर राजा के अंदाज में बग्घी पर सवार होकर निकले, जिसकी लगाम एडीसीपी जितेंद्र दुबे ने संभाली। झांसी में एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति को पुलिसकर्मियों ने कंधों पर उठाकर डांस कराया और फिर कीचड़ में पटक दिया।

कहीं कपड़ा फाड़ होली, कहीं रंग-पानी की बारिश

आगरा, झांसी और सहारनपुर में पुलिसकर्मियों ने कपड़ा फाड़ होली खेली। कई जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से रंग और पानी की बारिश कराई गई। ‘मुझको राणा जी माफ करना’ और ‘सपने में मिलती है ओ कुड़ी…’ जैसे गानों पर पुलिसकर्मी जमकर थिरकते नजर आए।

कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस दौरान एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, आईपीएस अंशिका वर्मा, एसपी सिटी मानुष पारीक समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एक-दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और भाईचारे का संदेश दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 01:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / होली के रंग में डूबे बरेली के अफसर… ‘चुम्मा-चुम्मा दे दे’ पर झूमे एसएसपी अनुराग आर्य, IPS अंशिका ने ‘लंदन ठुमका’ पर मचाया धमाल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डीजे पर डांस को लेकर भड़का बवाल… दो पक्षों में पथराव, कई घायल, गांव में पुलिस-पीएसी तैनात

बरेली

लकड़ी पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर हमला, दरोगा समेत पांच घायल, सरकारी गाड़ी भी तोड़ी, 64 पर एफआईआर

बरेली

प्रेम की दर्दनाक कहानी का अंत… जहर खाने वाली युवती की भी मौत, दो दिन पहले प्रेमी ने लगाई थी फांसी

बरेली

होली की रात बाजार में फंदे से लटका मिला टेंट कारोबारी, परिजनों ने कहा- हत्या कर टांगा गया शव

बरेली

दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत, होली मनाकर लौट रहे थे युवक

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.