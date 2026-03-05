लकड़ी पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर हमला, दरोगा समेत पांच घायल, सरकारी गाड़ी भी तोड़ी, 64 पर एफआईआर

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार देर रात टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान जंगल से सटे इलाके में एक डनलप में लकड़ी भरकर ले जाते कुछ लोग दिखाई दिए। वनकर्मियों ने उन्हें रोककर पूछताछ करने की कोशिश की। आरोप है कि इस पर वहां मौजूद लोग भड़क गए और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। हमले में बनकटी चौकी इंचार्ज वन दरोगा सुमित कुमार और टाइगर ट्रेकर धर्मेंद्र के सिर और हाथ में चोटें आईं। उनके अलावा वन विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी चोटें लगी हैं। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया।