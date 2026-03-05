5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

लकड़ी पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर हमला, दरोगा समेत पांच घायल, सरकारी गाड़ी भी तोड़ी, 64 पर एफआईआर

गश्त कर रही वन विभाग की टीम पर कथित लकड़ी तस्करों और ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में वन दरोगा समेत पांच लोग घायल हो गए, जबकि हमलावरों ने वन विभाग की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले के बाद वन विभाग ने 60 से अधिक पर एफआईआर दर्ज कराई है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 05, 2026

पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज में देर रात गश्त कर रही वन विभाग की टीम पर कथित लकड़ी तस्करों और ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में वन दरोगा समेत पांच लोग घायल हो गए, जबकि हमलावरों ने वन विभाग की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हमले के बाद वन विभाग ने 60 से अधिक पर एफआईआर दर्ज कराई है।

मारपीट में वन दरोगा के सिर और हाथ में चोट

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार देर रात टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान जंगल से सटे इलाके में एक डनलप में लकड़ी भरकर ले जाते कुछ लोग दिखाई दिए। वनकर्मियों ने उन्हें रोककर पूछताछ करने की कोशिश की। आरोप है कि इस पर वहां मौजूद लोग भड़क गए और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। हमले में बनकटी चौकी इंचार्ज वन दरोगा सुमित कुमार और टाइगर ट्रेकर धर्मेंद्र के सिर और हाथ में चोटें आईं। उनके अलावा वन विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी चोटें लगी हैं। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया।

हमलावरों ने वन विभाग की गाड़ी भी तोड़ी

मारपीट के दौरान आरोपियों ने वन विभाग की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। अचानक हुए हमले से टीम को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों में भी नाराजगी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटना के बाद वन दरोगा सुमित कुमार की तहरीर पर थाना न्यूरिया में नितिन, बंटी, लाला राम राजपूत और प्रेम समेत 14 नामजद तथा करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विवाद के दौरान दो ग्रामीण भी घायल

घटना के दौरान गांव मरौरी निवासी अशोक कुमार और ओम प्रकाश भी घायल हुए हैं। उनका कहना है कि वे खेत पर जानवरों की रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान हुए विवाद में उन्हें चोटें लग गईं। हालांकि वन विभाग की तहरीर में उनके नाम शामिल नहीं किए गए हैं। थानाध्यक्ष सुभाष मावी का कहना है कि वन विभाग की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 12:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / लकड़ी पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर हमला, दरोगा समेत पांच घायल, सरकारी गाड़ी भी तोड़ी, 64 पर एफआईआर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रेम की दर्दनाक कहानी का अंत… जहर खाने वाली युवती की भी मौत, दो दिन पहले प्रेमी ने लगाई थी फांसी

बरेली

होली की रात बाजार में फंदे से लटका मिला टेंट कारोबारी, परिजनों ने कहा- हत्या कर टांगा गया शव

बरेली

दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत, होली मनाकर लौट रहे थे युवक

बरेली

बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तोड़ी, दो समुदायों में तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

बरेली

भैंसागाड़ी पर सवार होकर निकले लाट साहब, जूते-चप्पलों की बौछार के बीच निकला जुलूस, रंगों में डूबा शहर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.