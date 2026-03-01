वैश्विक सूची में रोहिलखंड विश्वविद्यालय की दमदार दस्तक… प्रदेश में पांचवां, देश में 274वां स्थान

नवाचार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। इस श्रेणी में संस्थान को 89वां प्रतिशतांक मिला है। यह उपलब्धि पेटेंट, तकनीकी हस्तांतरण, उद्योगों के साथ सहयोग और अनुप्रयुक्त शोध गतिविधियों में विश्वविद्यालय के बढ़ते योगदान को दर्शाती है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को 59वां प्रतिशतांक प्राप्त हुआ है। यह दर्शाता है कि संस्थान सामुदायिक कार्यक्रमों, जनजागरूकता अभियानों और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।