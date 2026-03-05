डीजे पर डांस को लेकर भड़का बवाल… दो पक्षों में पथराव, कई घायल, गांव में पुलिस-पीएसी तैनात

जानकारी के अनुसार बुधवार को होली के मौके पर गांव में डीजे बज रहा था। इसी दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई। उस समय गांव के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गुरुवार सुबह एक बार फिर दोनों पक्षों के युवक आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और फिर दोनों ओर से ईंट-पत्थर चलने लगे। अचानक हुए पथराव से गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया।